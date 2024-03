¿Tienes planes de ver el eclipse de 2024 en New England? Tenemos unos tips

El lunes 8 de abril de 2024, un eclipse solar total cruzará Norteamérica, y será visible en partes de New England. Es una oportunidad única para experimentar lo que puede ser, según la mayoría de personas, un evento natural impresionante.

Si aún no haces planes para verlo, vale la pena considerarlo.

Exactamente, ¿dónde y cuándo puedo ver el eclipse en New England?

Toda la región de New England va a experimentar el eclipse de una forma u otra– sea parcial o total– el 8 de abril, pero los expertos coinciden en que un eclipse total es una experiencia mucho más poderosa.

En New England, el camino de la totalidad abarcará partes del norte de Vermont, New Hampshire y Maine. Burlington, la ciudad más grande de Vermont, y Montpelier, la capital, están en el camino. Muchas de las otras comunidades en el camino son pequeñas ciudades y pueblos rurales como St. Albans, Vermont; Lancaster, New Hampshire y Houlton, Maine.

La totalidad ocurrirá alrededor de las 3:30 p.m. el lunes 8 de abril de 2024.

Haz click aquí para ver un mapa interactivo

NASA's Scientific Visualization Studio El 8 de abril de 2024, un eclipse solar total cubrirá partes de Vermont, New Hampshire y Maine.



Esta parte de New England está cerca de muchos centros bastante poblados de Boston y New York, y las personas en la región se están preparando para un gran número de visitantes que vienen del noroeste o incluso del mundo.

Hay poco que hacer mientras los funcionarios se preparan. Conciertos pasados de Phish, lo cual atrajo decenas de miles de fanáticos hacia áreas rurales, los están ayudando a imaginar las posibles multitudes y prepararse para cualquier problema.

¿Deberías viajar a New England a ver el eclipse?

No siempre un eclipse solar total ocurre cerca de casa. Pasarán otros 20 años antes de que la gente pueda ver un eclipse total en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos contiguos.

Por meses, los negocios y autoridades de turismo en los tres estados han estado hablando de las atracciones locales y sugiriendo a los visitantes a pasar un fin de semana largo. Muchas de estas comunidades del norte ofrecen belleza natural, restaurantes increíbles y tiendas locales. Y abril puede ser una hermosa época del año en New England.

Abril también puede ser una época complicada en New England. La preocupación más grande para los expertos del eclipse es la alta probabilidad de nubes, lo cual podría oscurecer la visión de la totalidad. También es muy probable que haga frío, llueva o incluso puede nevar. Y por supuesto, es temporada de barro.

Sofia Aldinio For The New England News Collaborative Jane Torres, directora de la Cámara de Comercio de Greater Houlton en Maine, estaba considerando diferentes opciones para el cartel del eclipse total en la ciudad en agosto del año pasado.

Consejos y Sugerencias

Primero lo primero: seguridad para tus ojos.

Necesitas protección de ojos si planeas ver el eclipse desde cualquier punto - los riesgos son reales.

Las gafas para eclipses están ampliamente disponibles en línea, y quizás las puedas encontrar en librerías locales o planetarios.

También puedes fabricar tu propio artefacto manualmente para experimentar el eclipse. Un dispositivo que convierte la luz en sonido puede ayudar a las personas ciegas y con baja visión a experimentar el eclipse.

Maine Public hizo una lista de tips sobre cómo tomar fotos y sacar videos del eclipse de manera segura.

Patty Wight / Maine Public

Sammy Anderson mira el eclipse solar parcial con unas gafas especiales en Maine en 2017.



Consejos para encontrar alojamiento

Algunos visitantes hicieron sus planes con mucha anticipación. Muchos hoteles y rentas de corto plazo en el norte de New England ya están reservados o se están llenando rápido.

Mirar el mapa completo que abarca la totalidad podría ayudarte a encontrar una comunidad donde todavía hay opciones de alojamiento.

Si estás pensando transformar tu experiencia de eclipse en un viaje para acampar, quizás encuentres opciones limitadas. El Baxter State Park de Maine, el cual se encuentra en la línea de la totalidad, está cerca de un campamento. Los terrenos del parque estatal en la región generalmente no suelen abrir hasta mayo.

Quizás tengas más suerte buscando en campamentos privados en Maine, New Hampshire o Vermont.

Para acampar, los funcionarios están realizando advertencias fuertes. Las autoridades de Maine dicen que acampar en tierras públicas en abril es "desaconsejable para todos, excepto para aquellos que son autosuficientes y están completamente preparados para enfrentar condiciones difíciles y altamente cambiantes".

Condiciones de carretera y todoterreno

Las personas que han experimentado un eclipse total completo en el pasado recomiendan no viajar el mismo día del eclipse para evitar el tráfico.

Los funcionarios están anticipando mucho más tráfico que lo normal el 8 de abril, con personas manejando largas y cortas distancias para tener una mejor vista.

En New Hampshire, los funcionarios estatales están incentivando a los visitantes a llegar temprano y quedarse hasta tarde, y prepararse para posibles retrasos, debido al número limitado de carreteras dentro y fuera del norte del estado. Adicionalmente, dicen que los conductores no deberían detenerse al costado del camino para ver el eclipse, para que no se queden atrapados en el barro o la nieve (y para que no se les rían los locales).

Las áreas de esquí en Vermont y Maine que están en el camino de la totalidad cerrarán los elevadores durante el evento.

El personal del Jay Peak en Vermont planea ubicar conos de seguridad y despejar las carreteras, si el estacionamiento del sitio se llena y las personas se parquean en las autopistas.

Varios otros funcionarios estatales le han advertido a las personas mantenerse lejos de los caminos de tierra y senderos. El Green Mountain Club de Vermont dijo que la mayoría de senderos del estado estarán cerrados. En Maine, los funcionarios en el Baxter State Park están sugiriendo considerar otros lugares.

Eventos del eclipse en New England

Para los que ya tenemos un sitio para ver el eclipse, hay muchas opciones para celebrar la experiencia junto a otros en New England.

Ciudades y pueblos en el camino de la totalidad están planeando fiestas, desfiles y conciertos. Estos eventos ayudarán también a manejar el flujo de multitud y forzar áreas designadas para estacionar.

Para eventos que requieren entrada, asegúrate de verificar su disponibilidad antes de llegar: algunos ya están completamente vendidos.

Ryan Caron King / Connecticut Public Rebecca Theriault (inmediatamente detrás de la silla de ruedas) mira el eclipse parcial de 2017 con su mamá en el Horsebarn Hill de UConn.



Vermont

Decenas de eventos están programados en la gran porción de Vermont que experimentará la totalidad el 8 de abril.

La ciudad de Burlington tiene un calendario completo de eventos para ver el eclipse incluyendo charlas, shows de comedia y fiestas. La ciudad ha designadosiete sitios oficiales para disfrutar la totalidad del eclipse.

En Glover, el teatro Bread and Puppet Theater tendrá un ritual de eclipse, que incluye himnos al sol y exorcismo para alejar todo mal.

El Camp Hochelaga del campamento YMCA en South Hero está organizando una reunión gratis con músicos y vendedores locales, con una donación sugerida.

Haz click aquí para ver una lista completa de eventos de eclipse de Vermont Public

New Hampshire

El estado de New Hampshire tiene una lista de eventos públicos, celebraciones y reuniones para ver el eclipse.

Algunas están en el área de la totalidad:

El centro cultural Great North Woods Center for the Arts cerca de Colebrook organizó un concierto de eclipse en la noche del gran evento, a las 7 p.m.

Coleman State Park en Stewartstown, justo en el camino, organizará algo que están llamando Total Eclipse of the Parks. El parque estará abierto para ver el eclipse, con comida, refrescos y actividades para niños. El estacionamiento es limitado, así que tendrás que hacer una reserva.

Más al sur, algunos eventos celebrarán el eclipse parcial:

Puedes ver el eclipse parcial y participar en un círculo de tambores en el Mystery Hill (aka America’s Stonehenge) en Salem, NH.

El McAuliffe-Shepard Discovery Center en Concord tendrá un fiesta para ver el eclipse desde el mediodía hasta las 5 p.m.

Maine

Puedes encontrar una lista de eventos en Maine, recordatorios de seguridad y algunos consejos de alojamiento de la Oficina de Turismo de Maine.

Houlton tendrá una gran celebración previo al día y también el 8 de abril. Los eventos incluyen una tienda de campaña para eclipses metafísicos y un recorrido en autobús a un planetario cercano.

En Millinocket, los corredores se reunirán para Millinockeclipse, una carrera informal que durará lo que dure el eclipse. También habrá un festival de la ciudad, que incluye un concurso de hornear tartas whoopie.

En Rangeley, Rangeley Lakes Heritage Trust estará celebrando con un Festival de la Sombra del Sol y destacando la Semana Internacional del Cielo Oscuro.

¡Cuéntanos tus planes!

Escríbenos en WhatsApp o comparte tus ideas con Maine Public, NHPR, y Vermont Publicde la red de NPR.

Y si tienes que perderte este eclipse, habrá otros en los próximos años,solo necesitas viajar.

Nota: Actualizaremos esta publicación a medida que sigamos cubriendo el eclipse.