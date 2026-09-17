Boston Symphony Orchestra

NEPM brings you performances from Symphony Hall every Saturday at 8 p.m. from September to June on Classical NEPM.
2026
Saturday, September 19
Andris Nelsons, conductor
Emanuel Ax, piano
MOZART Piano Concerto No. 22, K.482
BERLIOZ Symphonie fantastique
Saturday, September 26
Andris Nelsons, conductor
GUBAIDULINA/Elena FIRSOVA Prologue
for orchestra (Posthumous world premiere;
BSO co-commission)
MAHLER Symphony No. 7
Saturday, October 3
Andris Nelsons, conductor
Seong-Jin Cho, piano
RACHMANINOFF Rhapsody on a Theme of
Paganini
RACHMANINOFF Symphony No. 2
Saturday, October 10
Andris Nelsons, conductor
Kirill Gerstein, piano
BEETHOVEN Coriolan Overture
Francisco COLL Piano Concerto (U.S.
premiere; BSO co-commission)
BEETHOVEN Symphony No. 7
Saturday, October 17
Andris Nelsons, conductor
Hilary Hahn, violin
Seth Parker Woods, cello
TCHAIKOVSKY Polonaise from Eugene
Onegin
Carlos SIMON Double Concerto Suite for
violin and cello (BSO co-commission)
TCHAIKOVSKY The Nutcracker, Act 2
Sunday, October 24
Kent Nagano, conductor
MENDELSSOHN The Hebrides Overture
(Fingal's Cave)
Tod MACHOVER already and not yet
(World premiere; BSO commission)
Alex NANTE Ein feste Burg (U.S. premiere)
MENDELSSOHN Symphony No. 5,
Reformation
Saturday, October 31
(recorded September 17, 2026)
Andris Nelsons, conductor
Yo-Yo Ma, cello
Julien Labro, bandoneon
Arturs MASKATS Tango
ELGAR Cello Concerto
BRAHMS Symphony No. 4
Saturday, November 7
Philippe Jordan, conductor
Louise Alder, soprano
Bogdan Volkov, tenor
David Steffens, bass-baritone
Tanglewood Festival Chorus
HAYDN The Creation
November 14
Eric Jacobsen, conductor
Cécile McLorin Salvant, vocalist
Davóne Tines, bass-baritone
Cyro Baptista, percussion
Kayhan Kalhor, kamancheh
Tanglewood Festival Chorus
BSO & NEC Honors Children's Choir, Michele Adams, Director
GOLIJOV / HWANG / COHEN Creation
(World premiere; BSO commission)
November 21
Samy Rachid, conductor
Jan Lisiecki, piano
WEBER Overture to Oberon
MENDELSSOHN Piano Concerto No. 1
SCHUMANN Symphony No. 1, Spring
November 28
Kazuki Yamada, conductor
Jean-Yves Thibaudet, piano
RAVEL Pavane for a Dead Princess
GERSHWIN Concerto in F
RESPIGHI Fountains of Rome
RESPIGHI Roman Festivals
December 5, 12, 19, 26 & January 2
Highlights from the 2025-2026 BSO season.
2027
January 9
Andris Nelsons, conductor
TCHAIKOVSKY Symphony No. 1, Winter Daydreams
TCHAIKOVSKY Symphony No. 6,
Pathétique
January 16
Andris Nelsons, conductor
TCHAIKOVSKY Symphony No. 3, Polish
TCHAIKOVSKY Symphony No. 4
January 23
Andris Nelsons, conductor
TCHAIKOVSKY Symphony No. 2
TCHAIKOVSKY Symphony No. 5
January 30
(Recorded on January 29, 2027)
Andris Nelsons, conductor
Kristine Opolais, soprano (Lisa)
David Butt Philip, tenor (Hermann)
Elena Zaremba, mezzo-soprano
(Countess)
Maria Barakova, mezzo-soprano (Polina)
Chad Shelton, tenor (Chekalinsky)
Vladislav Sulimsky, baritone (Tomsky)
Andrey Zhilikhovsky, baritone
(Yeletsky)
Tanglewood Festival Chorus
Boston Lyric Opera Chorus
Brett Hodgdon, chorus director
BSO & NEC Honors Children’s Choir
TCHAIKOVSKY The Queen of Spades
February 6
Paavo Järvi, conductor
Alisa Weilerstein, cello
PROKOFIEV Sinfonia Concertante for
cello and orchestra
SIBELIUS Symphony No. 2
February 13
Dennis Russell Davies, conductor
Renaud Capuçon, violin
All-Philip GLASS program:
Days and Nights in Rocinha
Violin Concerto No. 1
Symphony No. 11
February 20
Andris Nelsons, conductor
Håkan Hardenberger, trumpet
Unsuk CHIN Trumpet Concerto
STRAVINSKY The Rite of Spring
February 27
Andris Nelsons, conductor
STRAVINSKY Petrushka (1947 version)
STRAVINSKY The Firebird (complete
ballet)
March 6
Andris Nelsons, conductor
Julian Gilewski, Tanglewood Music
Center Conducting Fellow (Leonore)
Lang Lang, piano
BEETHOVEN Leonore Overture No. 3
BEETHOVEN Piano Concerto No. 2
BEETHOVEN Symphony No. 5
March 13, 20, 27
Highlights from the 2025-2026 BSO season.
April 3
Andris Nelsons, conductor
Himari, violin
PROKOFIEV Violin Concerto No. 2
PROKOFIEV Symphony No. 5
April 10
Andris Nelsons, conductor
Blaise Déjardin, cello
Steven Ansell, viola
STRAUSS Don Quixote
STRAUSS An Alpine Symphony
April 17
Andris Nelsons, conductor
Tamara Mumford, mezzo-soprano
Tanglewood Festival Chorus
BSO & NEC Honors Children’s Choir
MAHLER Symphony No. 3
April 24
Susanna Mälkki, conductor
Gautier Capuçon, cello
Tanglewood Festival Chorus
DUKAS The Sorcerer’s Apprentice
SAINT-SAËNS Cello Concerto No. 1
SAARIAHO Oltra Mar, for chorus and
orchestra
RAVEL Daphnis and Chloé, Suite No. 2
May 1
Jakub Hrůša, conductor
Alexandre Kantorow, piano
SUK Scherzo fantastique
MARTINŮ Symphony No. 6, Fantasies symphoniques
BRAHMS Piano Concerto No. 1
May 8
Joana Mallwitz, conductor
Joshua Bell, violin
BRUCH Violin Concerto No. 1
MAHLER Symphony No. 1