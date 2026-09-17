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Tanglewood
Boston Symphony Orchestra
Saturday 8 p.m. on NEPM Classical
Hosted by Brian McCreath

NEPM brings you performances from Symphony Hall every Saturday at 8 p.m. from September to June on Classical NEPM.

2026

Saturday, September 19

Andris Nelsons, conductor
Emanuel Ax, piano

MOZART Piano Concerto No. 22, K.482
BERLIOZ Symphonie fantastique

Saturday, September 26

Andris Nelsons, conductor
GUBAIDULINA/Elena FIRSOVA Prologue
for orchestra (Posthumous world premiere;
BSO co-commission)
MAHLER Symphony No. 7

Saturday, October 3

Andris Nelsons, conductor
Seong-Jin Cho, piano
RACHMANINOFF Rhapsody on a Theme of
Paganini
RACHMANINOFF Symphony No. 2

Saturday, October 10

Andris Nelsons, conductor
Kirill Gerstein, piano
BEETHOVEN Coriolan Overture
Francisco COLL Piano Concerto (U.S.
premiere; BSO co-commission)
BEETHOVEN Symphony No. 7

Saturday, October 17

Andris Nelsons, conductor
Hilary Hahn, violin
Seth Parker Woods, cello

TCHAIKOVSKY Polonaise from Eugene
Onegin
Carlos SIMON Double Concerto Suite for
violin and cello (BSO co-commission)
TCHAIKOVSKY The Nutcracker, Act 2

Sunday, October 24

Kent Nagano, conductor
MENDELSSOHN The Hebrides Overture
(Fingal's Cave)
Tod MACHOVER already and not yet
(World premiere; BSO commission)
Alex NANTE Ein feste Burg (U.S. premiere)
MENDELSSOHN Symphony No. 5,
Reformation

Saturday, October 31
(recorded September 17, 2026)
Andris Nelsons, conductor
Yo-Yo Ma, cello
Julien Labro, bandoneon

Arturs MASKATS Tango
ELGAR Cello Concerto
BRAHMS Symphony No. 4

Saturday, November 7
Philippe Jordan, conductor
Louise Alder, soprano
Bogdan Volkov, tenor
David Steffens, bass-baritone
Tanglewood Festival Chorus

HAYDN The Creation

November 14

Eric Jacobsen, conductor
Cécile McLorin Salvant, vocalist
Davóne Tines, bass-baritone
Cyro Baptista, percussion
Kayhan Kalhor, kamancheh
Tanglewood Festival Chorus
BSO & NEC Honors Children's Choir, Michele Adams, Director

GOLIJOV / HWANG / COHEN Creation
(World premiere; BSO commission)

November 21

Samy Rachid, conductor
Jan Lisiecki, piano

WEBER Overture to Oberon
MENDELSSOHN Piano Concerto No. 1
SCHUMANN Symphony No. 1, Spring

November 28

Kazuki Yamada, conductor
Jean-Yves Thibaudet, piano

RAVEL Pavane for a Dead Princess
GERSHWIN Concerto in F
RESPIGHI Fountains of Rome
RESPIGHI Roman Festivals

December 5, 12, 19, 26 & January 2

Highlights from the 2025-2026 BSO season.

2027

January 9
Andris Nelsons, conductor

TCHAIKOVSKY Symphony No. 1, Winter Daydreams
TCHAIKOVSKY Symphony No. 6,
Pathétique

January 16
Andris Nelsons, conductor

TCHAIKOVSKY Symphony No. 3, Polish
TCHAIKOVSKY Symphony No. 4

January 23

Andris Nelsons, conductor

TCHAIKOVSKY Symphony No. 2
TCHAIKOVSKY Symphony No. 5

January 30
(Recorded on January 29, 2027)
Andris Nelsons, conductor
Kristine Opolais, soprano (Lisa)
David Butt Philip, tenor (Hermann)
Elena Zaremba, mezzo-soprano
(Countess)
Maria Barakova, mezzo-soprano (Polina)
Chad Shelton, tenor (Chekalinsky)
Vladislav Sulimsky, baritone (Tomsky)
Andrey Zhilikhovsky, baritone
(Yeletsky)
Tanglewood Festival Chorus
Boston Lyric Opera Chorus
Brett Hodgdon, chorus director
BSO & NEC Honors Children’s Choir

TCHAIKOVSKY The Queen of Spades

February 6

Paavo Järvi, conductor
Alisa Weilerstein, cello

PROKOFIEV Sinfonia Concertante for
cello and orchestra
SIBELIUS Symphony No. 2

February 13

Dennis Russell Davies, conductor
Renaud Capuçon, violin

All-Philip GLASS program:
Days and Nights in Rocinha
Violin Concerto No. 1
Symphony No. 11

February 20

Andris Nelsons, conductor
Håkan Hardenberger, trumpet

Unsuk CHIN Trumpet Concerto
STRAVINSKY The Rite of Spring

February 27

Andris Nelsons, conductor

STRAVINSKY Petrushka (1947 version)
STRAVINSKY The Firebird (complete
ballet)

March 6

Andris Nelsons, conductor
Julian Gilewski, Tanglewood Music
Center Conducting Fellow (Leonore)
Lang Lang, piano

BEETHOVEN Leonore Overture No. 3
BEETHOVEN Piano Concerto No. 2
BEETHOVEN Symphony No. 5

March 13, 20, 27
Highlights from the 2025-2026 BSO season.

April 3

Andris Nelsons, conductor
Himari, violin

PROKOFIEV Violin Concerto No. 2
PROKOFIEV Symphony No. 5

April 10

Andris Nelsons, conductor
Blaise Déjardin, cello
Steven Ansell, viola

STRAUSS Don Quixote
STRAUSS An Alpine Symphony

April 17

Andris Nelsons, conductor
Tamara Mumford, mezzo-soprano
Tanglewood Festival Chorus
BSO & NEC Honors Children’s Choir

MAHLER Symphony No. 3

April 24

Susanna Mälkki, conductor
Gautier Capuçon, cello
Tanglewood Festival Chorus

DUKAS The Sorcerer’s Apprentice
SAINT-SAËNS Cello Concerto No. 1
SAARIAHO Oltra Mar, for chorus and
orchestra
RAVEL Daphnis and Chloé, Suite No. 2

May 1

Jakub Hrůša, conductor
Alexandre Kantorow, piano

SUK Scherzo fantastique
MARTINŮ Symphony No. 6, Fantasies symphoniques
BRAHMS Piano Concerto No. 1

May 8

Joana Mallwitz, conductor
Joshua Bell, violin

BRUCH Violin Concerto No. 1
MAHLER Symphony No. 1