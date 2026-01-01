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The Fabulous 413
The Rundown with Carrie Saldo
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The Fabulous 413
The Rundown with Carrie Saldo
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Classical Music with John Nowacki
Saturday Classical / Metropolitan Opera
Opera
Sunday Classical
Local Classical
Boston Symphony Orchestra
Tanglewood
Jazz à la Mode
Jazz Safari
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PBS, NPR and local perspective for western Mass.
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The Fabulous 413
The Rundown with Carrie Saldo
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The Fabulous 413
The Rundown with Carrie Saldo
All Regional News
Commentary
Western Massachusetts
Massachusetts
Connecticut
Vermont
New Hampshire
Corrections
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TV Schedule
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NEPM Podcasts
Schedules
Where to Listen
Classical NEPM
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Music
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Classical Music with John Nowacki
Saturday Classical / Metropolitan Opera
Opera
Sunday Classical
Local Classical
Boston Symphony Orchestra
Tanglewood
Jazz à la Mode
Jazz Safari
Tertulia
El Puerto Rico
Classical NEPM
Classical Music with John Nowacki
Saturday Classical / Metropolitan Opera
Opera
Sunday Classical
Local Classical
Boston Symphony Orchestra
Tanglewood
Jazz à la Mode
Jazz Safari
Tertulia
El Puerto Rico
Watch
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Schedules
Where To Watch
Shows
Watch NEPM
Watch NEPM Kids
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Schedules
All People
Staff
Hosts
Authors
All
Staff
Avery Sharpe
Jazz à la Mode Producer/Host
Ayu Suryawan
Digital Producer
Bart Rankin
Operations Supervisor/IT
Beth Fox
Senior Account Executive
Betsy Lantco
Sales Operations Associate
Bex Taylor
Jazz à la Mode Producer/Host
Cara Foster
Assistant Operations Supervisor
Carey Larsen
Copywriter and Email Marketing Manager
Carrie Healy
Morning Edition Host/Reporter
Charles Dube
Chief Engineer Radio
Chris Schwantner
Chief Engineer, Television
Dave Sears
Technical Director of Morning Edition
Dawn Hawk
Director of Member Services
Dusty Christensen
Reporter
Elizabeth Román
Executive Editor of News
Erin O'Neill
Director of Digital Engagement
Jerry Norton
Member Services Associate
Jill Kaufman
Reporter/Producer/Host
Jill McNally
Multimedia Account Executive
John Nowacki
Classical Music Producer/Host
John Sutton
Vice President of Content and Audience Strategy
Kaliis Smith
Host and Producer
Karen Brown
Reporter/Producer/Host
Kari Njiiri
All Things Considered and Jazz Safari Host/Producer/Reporter
Katie Wright
Director of Audio Promotion
Lynn Page
Managing Dir. Media Operations
Mandi Garfield
Account Executive
Matt Abramovitz
President
Matt Kullberg
Finance Manager
Monte Belmonte
Host & Executive Producer
Nirvani Williams
Reporter/Producer/Host
Peter Sokolowski
Jazz à la Mode Producer/Host
Raquel Obregon
Tertulia Producer/Host
Rebeckah Egan
Sales Director
Stephen Petke
Classical Music Producer/Host
Tom Reney
Jazz à la Mode Producer/Host
Tony Dunne
Director of Content
Vanessa Cerillo
Sr. Dir. Marketing, Communications & Events
Vanessa Suber
Senior Business Manager
Walter Clune
Development Assistant
Hosts
Avery Sharpe
Jazz à la Mode Producer/Host
Bex Taylor
Jazz à la Mode Producer/Host
Carrie Healy
Morning Edition Host/Reporter
Jill Kaufman
Reporter/Producer/Host
John Nowacki
Classical Music Producer/Host
Kaliis Smith
Host and Producer
Kari Njiiri
All Things Considered and Jazz Safari Host/Producer/Reporter
Monte Belmonte
Host & Executive Producer
Peter Sokolowski
Jazz à la Mode Producer/Host
Raquel Obregon
Tertulia Producer/Host
Stephen Petke
Classical Music Producer/Host
Tom Reney
Jazz à la Mode Producer/Host
Authors
Andrew Varnon
Commentator
Erin Valentino
Commentator
Grace Lin
Commentator
Lauren Ostberg
commentator
Martha Ackmann
Commentator
Paul Staiti
commentator
Robert Floyd
Commentator
Susan Johnson
commentator
All
Adam Frenier
Reporter
Alberto Martinez-Gonzalez
Media Lab Intern
Alexander Fernandez-Piñero
NEPM Education Intern
Alison Kunitz, State House News Service
Ammon Shea
Host, Word Matters
Amy Sokolow, WBUR
WBUR Reporter
Anaiah Joyce Calderon
Media Lab Intern
Au’dahcey Hickson
Media Lab Intern
Basil Pursley
News Intern
Brian McCreath
Caitlin Reardon
Carrie Saldo
Host/Producer
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