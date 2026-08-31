Patadas, irritantes y shocks eléctricos: defensores de inmigrantes denuncian operativo de ICE en CT

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Un trabajador de construcción terminó hospitalizado después de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas lo electrocutaran con un dispositivo TASER y le dieran patadas en la cabeza durante un arresto en la mañana del jueves, según informan los representantes de Danbury Unites for Immigrants (DUFI).

Esta hospitalización se produce en un momento en que los defensores de los derechos de los inmigrantes denuncian una intensificación de la violencia en las redadas de ICE desde que estas comenzaron el lunes.

“Mi papá me llamó esta mañana y, para ser honesto, tuve la sensación de que algo andaba mal”, dijo el sobrino del hombre hospitalizado.

El sobrino pide que se mantengan en el anonimato tanto su identidad como la de su tío, por la seguridad de su familia.

Según el sobrino, el hombre se dirigía a su trabajo el jueves por la mañana cuando los agentes de ICE rodearon el auto en el que viajaba, lo sacaron del vehículo y lo tiraron al suelo.

Un video que DUFI compartió con Connecticut Public y en medios sociales parece mostrar a un agente de ICE pateando al hombre en la cabeza. Un agente le pide que coloque las manos detrás de la espalda. Otro agente le grita, “Hazlo ahora o te electrocutamos con el TASER”.

También se puede ver cómo ICE detiene a otras personas que iban en el auto con él.

“Lo electrocutaron con un TASER. No sé por qué. Él ya estaba en el suelo con tres tipos encima. No tenían que hacer eso. Pudieron haber dicho, ‘ya fue suficiente’”, dijo el sobrino.

Familias anegadas en la incertidumbre

El sobrino describe a su tío como un hombre muy trabajador, que en su momento fue dueño de una panadería en México. Compartió recuerdos de su tío horneando pan para el Día de los Muertos y preparando roscas, un pan dulce que tradicionalmente se sirve el Día de Reyes.

“Él no es un delincuente”, dijo el sobrino. “No está haciendo nada malo”.

Su sobrino intentó visitarlo en Danbury Hospital, acompañado de activistas y un abogado.

Ryan Caron King / Connecticut Public Juan Fonseca Tapia, cofundador de Danbury Unites for Immigrants, da instrucciones a Margaret Henderson, voluntaria, el 27 de agosto de 2026, frente a Danbury Hospital, donde los activistas pensaban que se encontraba detenido un hombre que había resultado herido por ICE durante un arresto. Poco después de llegar con uno de los familiares del hombre, el personal y los guardias de seguridad le pidieron al grupo que abandonara los predios del hospital.

El personal de Danbury Hospital les pidió que se fueran. Las autoridades del hospital indicaron que no pueden revelar si el hombre se encontraba o no en el hospital para proteger su derecho a la privacidad médica.

Hasta el martes por la tarde, aún se desconocía el paradero y el estado del hombre. Sus abogados están tratando de localizarlo. El sobrino dijo que espera recibir buenas noticias pronto.

El sobrino hace un llamado a los inmigrantes de Connecticut para que se cuiden.

“Sabemos que los que estamos aquí somos gente buena y queremos construir un futuro mejor”, dijo. “Estoy seguro de que saldremos adelante, y todos sabemos que, sin la comunidad latina, este país no es nada”.

Aparente aumento en tácticas agresivas

Este incidente se produce tras una semana marcada por la presencia constante de ICE en Danbury y otras partes del estado. DUFI confirmó que nueve personas fueron detenidas por ICE el jueves en Danbury, lo cual lleva el total a casi 60 personas arrestadas esta semana, hasta el momento.

“Vimos nuevamente cómo Danbury se ha convertido en el epicentro de la violencia de ICE en Connecticut”, dijo Juliana Soares, voluntaria de DUFI. “Ha sido el mayor nivel de actividad de ICE en todo el verano”.

Carolina Bortolleto, miembro de DUFI, dijo que los agentes de ICE han intensificado sus tácticas agresivas desde el lunes.

Afirmó que la organización había recibido informes de que los agentes de ICE estaban “empujando a transeúntes pacíficos”, derribando al suelo a miembros de la comunidad y usando gas pimienta. El uso de estas tácticas se ha observado en las aceras, en un supermercado que los inmigrantes suelen frecuentar y frente a una guardería, relató.

Ayannah Brown / Connecticut Public ARCHIVO: ICE arrestó a dos hombres en las afueras de Kennedy Park en Danbury, Connecticut, el 24 de agosto de 2026.

Según Bortolleto, en lo que va de la semana, dos miembros de la comunidad fueron electrocutados con un dispositivo Taser el jueves, incluido el hombre que terminó en el hospital después de que aparentemente lo patearan en la cabeza cuando se dirigía a su trabajo.

Juan Fonseca Tapia, cofundador de DUFI, dijo que dos voluntarios que fungían como observadores legales también se enfrentaron a tácticas agresivas durante un encuentro con ICE el miércoles.

“Los rociaron con gas pimienta. Uno de ellos terminó en el hospital”, dijo Tapia. “Cuando [los agentes de ICE] estaban saliendo del estacionamiento, uno de sus vehículos me golpeó”.

Bortolleto dijo que el observador legal que fue hospitalizado después de que lo rociaran con gas pimienta recibió tratamiento y se encuentra bien. Desde entonces, ha retomado su trabajo como voluntario, según nos comentó.

“Quieren infundir miedo en nuestra comunidad. Pero no se lo permitiremos”, dijo Bortolleto. “Danbury es una ciudad que se nutre de nuestra diversidad, donde un papel no define tu valor ni determina tu dignidad”.

Más información

La Connecticut Immigrant Support Network (CISN) ha creado un centro de recursos para inmigrantes en Connecticut que ofrece información a familias inmigrantes, organizaciones, escuelas y funcionarios electos.

Se pueden encontrar recursos adicionales en la Guía de recursos para inmigrantes de Connecticut Public.