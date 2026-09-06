Craft Materials Tag Sale
Craft Materials Tag Sale
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Life's Memories & More Craft Materials Tag Sale
Saturday, October 3, 2026
10 AM – 4 PM
AmVets Post 74 – 2150 Main Street, Three Rivers, MA
Join us for an amazing day of crafty bargains and creative treasures! 28+ Sellers! Plenty of FREE Parking!
You'll find tons of great deals on items for:
* Scrapbooking
* Cardmaking
* Sewing & Quilting
* Knitting & Crocheting
* Doll Making
...and SO much more!
Cash only – don’t forget to bring it!
Come shop!
Amvets Post 74
10:00 AM - 04:00 PM on Sat, 3 Oct 2026
Event Supported By
Life's Memories & More
413-283-4448
lifesmemoriesandmore2006@gmail.com
Amvets Post 74
2150 Main StThree Rivers, Massachusetts 01080