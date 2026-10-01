Free Day: Indigenous Peoples’ Day
Free Day: Indigenous Peoples’ Day
The Museum is open with free admission in recognition of Indigenous Peoples’ Day. Explore the entire Museum free of charge, including all current exhibitions.
Worcester Art Museum
Free for Members. $25 for general public. Free for College Partner students with a student ID (only applies to onsite tickets).
10:00 AM - 04:00 PM on Mon, 12 Oct 2026
Event Supported By
Worcester Art Museum
Worcester Art Museum
55 Salisbury St.Worcester, Massachusetts 01609