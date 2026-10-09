Jana Brike: In Between Worlds
Jana Brike: In Between Worlds
William Baczek Fine Arts, in Northampton, Massachusetts is pleased to announce a solo exhibition of new oil paintings and drawings by Jana Brike. The exhibition is titled In Between Worlds and will be on display from Wednesday, October 21 through Saturday, November 21, 2026.
William Baczek Fine Arts
10:00 AM - 05:00 PM, every day through Nov 21, 2026.
Artist Group Info
Jana Brike
William Baczek Fine Arts
36 Main StreetNorthampton, Massachusetts 01060
(413) 587-9880
info@wbfinearts.com