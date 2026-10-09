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Jana Brike: In Between Worlds

Jana Brike: In Between Worlds

William Baczek Fine Arts, in Northampton, Massachusetts is pleased to announce a solo exhibition of new oil paintings and drawings by Jana Brike. The exhibition is titled In Between Worlds and will be on display from Wednesday, October 21 through Saturday, November 21, 2026.

William Baczek Fine Arts
10:00 AM - 05:00 PM, every day through Nov 21, 2026.

Artist Group Info

Jana Brike
William Baczek Fine Arts
36 Main Street
Northampton, Massachusetts 01060
(413) 587-9880
info@wbfinearts.com
http://www.wbfinearts.com