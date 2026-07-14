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No Strings Marionette Company Visits Peskeompskut Park

No Strings Marionette Company Visits Peskeompskut Park

The No Strings Marionette Company returns to Turners Falls this summer with a lively, family-friendly performance as part of the Summer Reading Program. Blending humor, music, and masterful puppetry, this engaging show sparks imagination and brings stories to life for all ages.

Peskeomskut Park
10:30 AM - 12:00 PM on Fri, 31 Jul 2026
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Event Supported By

Montague Public Libraries
413-863-3214
librarydirector@montague-ma.gov
https://montaguepubliclibraries.org/

Artist Group Info

No Strings Marionette Company
https://www.nostringsmarionettecompany.com/
Peskeomskut Park
Avenue A
Turners Falls, Massachusetts 01376
greatfallsfarmersmarketturners@gmail.com
facebook.com/greatfallsfarmersmarket