No Strings Marionette Company Visits Peskeompskut Park
No Strings Marionette Company Visits Peskeompskut Park
The No Strings Marionette Company returns to Turners Falls this summer with a lively, family-friendly performance as part of the Summer Reading Program. Blending humor, music, and masterful puppetry, this engaging show sparks imagination and brings stories to life for all ages.
Peskeomskut Park
10:30 AM - 12:00 PM on Fri, 31 Jul 2026
Event Supported By
Montague Public Libraries
413-863-3214
librarydirector@montague-ma.gov
Artist Group Info
No Strings Marionette Company
Peskeomskut Park
Avenue ATurners Falls, Massachusetts 01376
greatfallsfarmersmarketturners@gmail.com