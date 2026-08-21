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Sharina y su Conjunto Guajiba: Free Concert!

Sharina y su Conjunto Guajiba: Free Concert!

Celebrate Puerto Rican culture and music on the library lawn this Latinx Heritage Month with a free concert of beautiful music from the island including genres as wide as seis, aguinaldo, bomba, plena, and boleros by the amazing Sharina y su Conjunto Guajiba!

¡Celebra la cultura y música puertorriqueña en el jardín de la biblioteca durante este Mes de la Herencia Latina con un concierto gratuito de la hermosa música de la isla, incluyendo géneros tan variados como el seis, el aguinaldo, la bomba, la plena y los boleros, a cargo de los increíbles Sharina y su Conjunto Guajiba!

East Springfield Branch Library
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06:00 PM - 07:00 PM on Wed, 30 Sep 2026

Event Supported By

Springfield City Library
413-263-6836
www.springfieldlibrary.org

Artist Group Info

Sharina y su Conjunto Guajiba
https://www.facebook.com/sharinaysuconjuntoguajiba/?locale=es_LA
East Springfield Branch Library
21 Osborne Ter.
Springfield, Massachusetts 01104
413-263-6840
https://www.springfieldlibrary.org/library/