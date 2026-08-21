Sharina y su Conjunto Guajiba: Free Concert!

Celebrate Puerto Rican culture and music on the library lawn this Latinx Heritage Month with a free concert of beautiful music from the island including genres as wide as seis, aguinaldo, bomba, plena, and boleros by the amazing Sharina y su Conjunto Guajiba!

¡Celebra la cultura y música puertorriqueña en el jardín de la biblioteca durante este Mes de la Herencia Latina con un concierto gratuito de la hermosa música de la isla, incluyendo géneros tan variados como el seis, el aguinaldo, la bomba, la plena y los boleros, a cargo de los increíbles Sharina y su Conjunto Guajiba!

