Song Share Sessions for Nonbinary, Trans and Women Singer Songwriters
Song Share Sessions for Nonbinary, Trans and Women Singer Songwriters
Your songs belong here! Song Share is a supportive space for women, trans, and nonbinary songwriters to share works in progress, exchange ideas, and build creative community. All levels welcome. Second Thursdays, 7–9 PM at Mill River Music & Guitars!
Mill River Music
07:00 PM - 09:00 PM on Thu, 4 Nov 2027
Event Supported By
Jess Martin Music
4135881688
jessrmartin13@gmail.com
Artist Group Info
Jess Martin
jessrmartin13@gmail.com
Mill River Music
135 King StreetNorthampton, Massachusetts 01060
4135881688
jessrmartin13@gmail.com