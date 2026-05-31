The Caelan Cordello Jazz Trio
The Caelan Cordello Jazz Trio
Young exciting jazz trio from New Yrok City led by Caelan Cordello, piano, also features Jonathan Muir Cotton, bass, and Isaiah Bravo, drums. Our annual free 4th of July Jazz concert!
Charlemont Federated Church
05:00 PM - 06:15 PM on Sat, 4 Jul 2026
Event Supported By
Mohawk Trail Concerts
info@mohawktrailconcerts.org
Artist Group Info
Caellan Cordello Trio
Charlemont Federated Church
175 Main Street (Route 2)Charlemont, Massachusetts 01339
4133394747
drtinky@earthlink.net