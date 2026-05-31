© 2026 New England Public Media

FCC public inspection files:
WGBYWFCRWNNZWNNUWNNZ-FMWNNI

For assistance accessing our public files, please contact hello@nepm.org or call 413-781-2801.
PBS, NPR and local perspective for western Mass.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

The Caelan Cordello Jazz Trio

The Caelan Cordello Jazz Trio

Young exciting jazz trio from New Yrok City led by Caelan Cordello, piano, also features Jonathan Muir Cotton, bass, and Isaiah Bravo, drums. Our annual free 4th of July Jazz concert!

Charlemont Federated Church
05:00 PM - 06:15 PM on Sat, 4 Jul 2026

Event Supported By

Mohawk Trail Concerts
info@mohawktrailconcerts.org
www.mohawktrailconcerts.org

Artist Group Info

Caellan Cordello Trio
caellancordello.com
Charlemont Federated Church
175 Main Street (Route 2)
Charlemont, Massachusetts 01339
4133394747
drtinky@earthlink.net
https://tinkycooks.com/