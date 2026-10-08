West Stockbridge Chamber Players Harvest Concert

Featuring the West Stockbridge Chamber Players artistic director and clarinetist Catherine Hudgins, violinist Sheila Fiekowsky, violinist Samuel Andonian, violist Daniel Getz, and cellist Francesca McNeeley. The program will include Wolfgang Amadeus Mozart’s String Quartet No. 17 in B-flat major, K. 458; Gustav Holst’s Phantasy Quartet on British Folk Songs; and Arthur Somervell’s Clarinet Quintet in G major. These concerts, which benefit the West Stockbridge Historical Society, routinely sell out, so order your tickets today! Tickets ($35 for members, $40 for non-members) can be reserved at www.weststockbridgehistory.org. Seating is limited, first come, first served. This concert is supported by the West Stockbridge Cultural Council.

