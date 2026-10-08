© 2026 New England Public Media

FCC public inspection files:
WGBYWFCRWNNZWNNUWNNZ-FMWNNI

For assistance accessing our public files, please contact hello@nepm.org or call 413-781-2801.
PBS, NPR and local perspective for western Mass.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

West Stockbridge Chamber Players Harvest Concert

West Stockbridge Chamber Players Harvest Concert

Featuring the West Stockbridge Chamber Players artistic director and clarinetist Catherine Hudgins, violinist Sheila Fiekowsky, violinist Samuel Andonian, violist Daniel Getz, and cellist Francesca McNeeley. The program will include Wolfgang Amadeus Mozart’s String Quartet No. 17 in B-flat major, K. 458; Gustav Holst’s Phantasy Quartet on British Folk Songs; and Arthur Somervell’s Clarinet Quintet in G major. These concerts, which benefit the West Stockbridge Historical Society, routinely sell out, so order your tickets today! Tickets ($35 for members, $40 for non-members) can be reserved at www.weststockbridgehistory.org. Seating is limited, first come, first served. This concert is supported by the West Stockbridge Cultural Council.

Old Town Hall
40
03:00 PM - 04:30 PM on Sun, 1 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

West Stockbridge Historical Society
http://info@WestStockbridgeHistory.org
Old Town Hall
9 Main Street
West Stockbridge, Massachusetts 01266
weststockbridgehistory.org