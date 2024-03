Razones por la que mujeres indígenas Ecuatorianas marchan en 8M

Con la ruda en mano, guiadas por el humo sagrado del incienso y los legados de sus abuelas, mujeres indígenas de la Amazonía ecuatoriana se reunieron el 8 de Marzo, en marco del día Internacional de la Mujer en las calles para conmemorar su lucha por la protección de la Amazonía. Así como visibilizar sus derechos, sus preocupaciones, demandar el bienestar de sus cuerpos y territorios como mujeres de nacionalidades Indígenas del Ecuador – como Sapara, Kichwa, Shiwiar, Achuar, Waorani y Siona.

Mujeres de diferentes nacionalidades indígenas viajaron desde sus territorios hasta la ciudad de Puyo para reunirse y marchar juntas por las calles como lo hacen cada año como símbolo de su continua resistencia exigiendo igualdad, una vida digna, salud, defensa territorial y alzar sus voces contra la violencia.

/ Tatiana Lopez por NPR / Tatiana Lopez por NPR Mujeres indígenas participan en la marcha en Puyo, Ecuador, el 8 de marzo de 2024.

/ Tatiana Lopez por NPR / Tatiana Lopez por NPR Marisol Yasacama sostiene un cartel en idioma Kichwa, que dice "Debemos hacer escuchar las voces de las niñas y las jóvenes". "Paz, amor, coraje, vida. Que estas cuatro palabras la gente sepa porque caminamos y que alcen la voz por todas nosotras", dice el texto escrito por Yasacama.

/ Tatiana Lopez por NPR / Tatiana Lopez por NPR "Yo marcho porque es un día especial para todas las mujeres y también porque gritamos con fuerzas para levantar a las demás mujeres y así apoyarnos todas juntas". Retrato de Ñay Gaba de la nacionalidad Waorani y Sapara.

/ Tatiana Lopez por NPR / Tatiana Lopez por NPR "Para que las mujeres seamos libres para que no nos traten mal, para estar en paz, para vivir y no ser marginadas, y para asumir roles presidenciales en pie de igualdad", escribió en shiwiar Rosa Chuji, defensora del territorio de la nacionalidad Shiwiar.

La marcha fue convocada por los colectivos Mujeres Amazónicas, Fundación Warmicuna, Colectiva Sacha Warmi, Socorro Violeta, Colectiva Awana, Asociación de Mujeres Waorani, Fundación Pastaza Unida y Solidaria, y Casa de la Mujer.

Alrededor de 100 mujeres marcharon portando pancartas que decían "libres", "si tu voz no alcanza todas gritaremos por ti", "hoy no están todas nuestras voces porque desde la tumba no se puede gritar", " tú te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo". Mientras que en las calles se escuchaban consignas de resistencia:

/ Tatiana Lopez por NPR / Tatiana Lopez por NPR (Izquierda a derecha) "He asumido en esta marcha para defender nuestro derecho como mujeres Amazónicas, que nuestras voces sean escuchadas", escribió Andrea Wampach de la nacionalidad Achuar. "Hemos asumido a esta marcha para defender nuestro derecho, no queremos más violencia queremos la igualdad", escribió María Antonela Mukuink de la nacionalidad Achuar.

La marcha resonó por la ciudad de Puyo hasta llegar a la gobernación de Pastaza donde las mujeres se congregaron en representación de su fuerza y diversidad. Las mujeres hablaron acerca de las luchas individuales y colectivas que enfrentan a diario en sus territorios y en todo el país.

Entre sus consignas durante la protestas expresaron rechazo al aumento del IVA, recortes presupuestales a las universidades, la destrucción de la selva amazónica, y políticas impuestas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Pero, sobre todo, crear conciencia de la importancia de defender los territorios ancestrales de las iniciativas extractivas en las comunidades indígenas y garantizar los derechos de las mujeres a nivel nacional.

Durante la marcha le pregunté a varias mujeres sí podían responder a mano en una hoja de papel a la pregunta "¿por qué marchan?" – estas son algunas de sus respuestas:

/ Tatiana Lopez por NPR / Tatiana Lopez por NPR Una mujer joven sostiene la planta de ruda, que es vista como un símbolo de fuerza, mientras enciende incienso para limpiar el camino que recorren las mujeres.

/ Tatiana Lopez por NPR / Tatiana Lopez por NPR Marcia Enqueri sostiene un cartel que dice "Sola no puedo cambiar el mundo, pero juntas si."

/ Tatiana Lopez por NPR / Tatiana Lopez por NPR "Porque estoy por el día de las mujeres y estamos marchando que tenemos derechos." Retrato de Sharika Machoa de la nacionalidad Kichwa.

/ Tatiana Lopez por NPR / Tatiana Lopez por NPR "Marcho por la vida, por estar aquí, por todas las mujeres, por si un día no estoy, quiero que las deems marchen también por mi." Glenda Yasacama una activista de la nacionalidad Shuar sostiene un cartel que dice "Juntas libres y sin miedo."

Tatiana Lopez es una fotógrafa documental radicada en Ecuador y Estados Unidos. Puedes ver más de su trabajo en su sitio web tatianalopez.space o en Instagram en @tatianalopez_om.

Fotos editadas por: Virginia Lozano

Texto editado por: Estefania Mitre

