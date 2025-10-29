Enlace de Familias y la comunidad se reúnen para celebrar Halloween en Holyoke

Vestidos en sus disfraces, niños y sus familiares participaron en un reciente evento especialmente para celebrar Halloween en Holyoke.

Enlace de Familias, un centro de recursos familiares, organizó la celebración, el viernes 17 de octubre en Armour Yard en Holyoke. Las festividades comenzaron a las 4 p. m. con familias llegando y reuniéndose en la plaza decorada.

Betty Medina Lichtenstein, una líder de la comunidad y numerosos voluntarios estaban listos para entretener a los invitados con ritmos caribeños y darles la bienvenida con café fresco, palomitas de maíz y algunas delicias de la parrilla. Muchos negocios locales con sus representantes en disfraces de Halloween también participaron en el evento.

“La calle está llena de organizaciones e instituciones. Veo al departamento de policía, al departamento de bomberos. Veo al Boys and Girls Club. Todos estamos aquí juntos celebrando la comunidad. También queremos crear un espacio muy seguro para que los niños y los padres puedan salir y moverse libremente”, dijo Medina en ingles.

El oficial de policía Darion Colon-Rivera, del Departamento de Policía de Belchertown, también estaba allí, regalando dulces a los jóvenes junto a su patrulla. Rivera sirve en otra comunidad pero se crió en Holyoke.

"De hecho, contacté a mi jefe y le dije: 'Oye, sé que esto es fuera de la ciudad', le pedí permiso y me permitió venir. Así que me siento honrada de estar aquí, no sólo porque me ayudaron en mis eventos deportivos, sino también porque crecí aquí. Así que es bueno contribuir a mi propia comunidad" ella dijo en inglés. Colon-Rivera cree que eventos como este son importantes porque unen a los miembros de la comunidad que no se ven muy a menudo.

La gente seguía acumulándose en la plaza cuando, de repente, un rostro familiar emergió de la avalancha de burbujas de jabón. Era Boomer, la mascota de los Springfield Thunderbirds, quien saltaba entre la multitud, tomándose fotos con las familias y conversando sobre los próximos partidos de los Thunderbirds.

Al anochecer, se podría sentir el cambio abrupto de la temperatura pero eso no detuvo las risas y la energía positiva que prevalecía entre los miembros de la comunidad. La música subía de volumen y las filas para conseguir delicias se hacían más largas. Un año más, celebrando con los miembros de la comunidad de Holyoke durante la época de Halloween.

