Alcalde de Salem, Pangallo, habla sobre el turismo en octubre en medio del cierre gubernamental

Hoy es Halloween y muchos residentes del oeste de Massachusetts y Connecticut planean un viaje a la ciudad de Salem. Millones de turistas visitan esta "Ciudad de las Brujas” cada año. Pero esa visita podría convertirse en una búsqueda de estacionamiento en una ciudad de veinte kilómetros cuadrados (ocho millas cuadradas). El alcalde de Salem, Dominick Pangallo, pide a todos a usar el transporte público durante este día.

"Pasarán más tiempo en sus autos buscando estacionamiento que disfrutando de nuestra gran ciudad", dijo Pangallo en inglés.

Debido al cierre gubernamental, muchos parques nacionales, museos y lugares históricos están cerrados en todo el país. En Salem, donde hay numerosos lugares de interés histórico, la comunidad se unió y encontró la manera de mantener abierto el Centro de Información para Visitantes del Centro.

“Así que pudimos trabajar con una coalición de organizaciones comunitarias como Destination Marketing, Creative Collective y varios de nuestros negocios locales, quienes donaron para obtener los fondos necesarios para que el centro de visitantes volviera a abrir al público los siete días de la semana”, dijo Pangallo.

La seguridad pública sigue siendo una de las prioridades más importantes para la ciudad de Salem. Las medidas como el cierre de carreteras y el aumento de personal policial y de control de tránsito se implementaron durante todo el mes de octubre para recibir con seguridad a decenas de miles de visitantes los fines de semana e, incluso, entre semana, dijo Pangallo.

Salem no es conocida sólo por los juicios de brujas, monstruos espeluznantes y películas populares como “Hocus Pocus”, grabada en Salem en los 1990s. También es la cuna de la Guardia Nacional e históricamente fue uno de los puertos marítimos más grandes de los Estados Unidos. Mientras un festival de máscaras inunda las calles de la ciudad con alegría, risas, compras y visitas a los restaurantes, se pide a los invitados que "recuerden que Salem no es un parque temático, sino un lugar donde la gente vive y pasa su vida cotidiana", dijo Pangallo.