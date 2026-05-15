© 2026 New England Public Media

FCC public inspection files:
WGBYWFCRWNNZWNNUWNNZ-FMWNNI

For assistance accessing our public files, please contact hello@nepm.org or call 413-781-2801.
PBS, NPR and local perspective for western Mass.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Вратарь команды Спрингфилд Тандербёрдс Вадим Жеренко: «Я иду за своей мечтой»

New England Public Media | By Umar Vorona
Published May 15, 2026 at 1:31 PM EDT
Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко
1 of 11  — IMG_8253.JPG
Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко
Николь Подровски

/ Из личного архива

Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко
2 of 11  — IMG_8286.JPG
Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко

Николь Подровски

/ Из личного архива

Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко
3 of 11  — 20260403_191107.jpg
Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко

Умар Ворона

/ NEPM
Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко
4 of 11  — IMG_7668.jpeg
Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко

Николь Подровски

/ Из личного архива

Болельщица «Тандербёрдс» Николь Подровски с семьей на матче «Спрингфилд Тандербёрдс».
5 of 11  — IMG_6165.jpg
Болельщица «Тандербёрдс» Николь Подровски с семьей на матче «Спрингфилд Тандербёрдс».

Николь Подровски

/ Из личного архива

Поклонница «Тандербёрдс» Томека Лигон Фанатка «Тандербердс». Томека Лигон со своей кастомизированной, украшенной стразами джерси.
6 of 11  — 20260403_191346.jpg
Поклонница «Тандербёрдс» Томека Лигон

Фанатка «Тандербердс» Томека Лигон со своей кастомизированной, украшенной стразами джерси.

Елизавета Роман

/ NEPM
Тренер вратарей «Тандербёрдс» Дэн Стюарт
7 of 11  — Zherenko Coach.jpg
Тренер вратарей «Тандербёрдс» Дэн Стюарт


«Спрингфилд Тандербёрдс».


/ Из личного архива

Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко
8 of 11  — IMG_8287.JPG
Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко

Николь Подровски

/ Из личного архива

Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко
9 of 11  — 20260403_190942.jpg
Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко
Умар Ворона

/ NEPM
«Спрингфилд Тандербёрдс».
10 of 11  — C0022T01.JPG
«Спрингфилд Тандербёрдс».

Умар Ворона

/ NEPM
Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко
11 of 11  — 20260403_183523.jpg
Вратарь «Тандербёрдс» Вадим Жеренко

Елизавета Роман

/ NEPM

[Editor's Note: This piece is written in Russian as Thunderbirds goalie Vadim Zherenko is originally from Russia and spoke with a reporter in his native language for this piece. You can find the English version of this story here.]

Скользя из стороны в сторону в своем углу ледовой площадки, Вадим Жеренко сосредоточен лишь на одном — во что бы то ни стало не подпустить шайбу к воротам.

25-летний Жеренко выступает на позиции вратаря в хоккейной команде «Тандербёрдс» из Спрингфилда, штат Массачусетс. Уроженец России, он уже четыре года играет в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Согласно информации на официальном сайте «Тандербёрдс», изначально Жеренко был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года. Однако его дебют в составе «Тандербёрдс» состоялся 21 октября 2022 года: отразив 30 бросков, он одержал свою первую победу в АХЛ.

«…меня просто тянуло встать в ворота».
(I just felt drawn to being a goalie.)

Жеренко — ныне женатый мужчина, воспитывающий маленького сына, — родился в Москве, но вырос в области, неподалеку от российской столицы. Именно из-за слабого здоровья сына родители решили отдать четырехлетнего ребенка в зимние виды спорта.





«Хоккей — это... если не вся моя жизнь, то, по крайней мере, половина её, — сказал Жeренко. — Я уделяю ему огромное внимание — я вкладываю в него труд. По сути, я иду за своей мечтой, стремлюсь к своей цели».

«В детстве я часто болел, — рассказал Жеренко, — и поэтому врачи посоветовали маме: возможно, занятия на льду помогут укрепить мой иммунитет».

По его словам, изначально родители хотели записать его в секцию фигурного катания, но, поскольку свободных мест там не оказалось, он в итоге попал в хоккей.

Жеренко не смог вспомнить свой самый первый день на льду, зато отчетливо помнит то чувство, которое испытал, когда впервые встал в ворота.

«В итоге именно я всегда оказывался в воротах, — сказал Жеренко. — Так уж вышло — я стал вратарем. Почему-то с самого детства меня просто тянуло встать в ворота».

Он улыбнулся и добавил, что, по словам родителей, он стал вратарем исключительно потому, что ему не приходилось так много двигаться или бегать — «из лени».

«Полагаю, они, скорее всего, просто шутили, — сказал Жеренко. — Но на самом деле у вратаря работы куда больше, чем у полевого игрока; физические нагрузки здесь несоизмеримо выше».

По словам Жеренко, для вратаря жизненно важно тренироваться под руководством профильного тренера, поскольку необходимо осваивать множество аспектов игры — особенно тех, которые специфичны именно для этой позиции.

«Специализированный тренер вратарей, по сути, формирует игру голкипера: он направляет, оказывает поддержку и оттачивает те самые специфические детали и нюансы», — отметил Жеренко.

Дэн Стюарт — тренер вратарей, с которым Жеренко работает уже на протяжении шести лет. Стюарт начал заниматься развитием Жеренко еще в то время, когда тот выступал в России, и продолжил сотрудничество с ним уже в Спрингфилде.

По словам Стюарта, роль вратаря сопряжена с огромным грузом ответственности. И поэтому крайне важно двигаться вперед шаг за шагом.

«Думаю, для этого требуется огромная психологическая устойчивость. Нужны упорный труд и настойчивость, а также умение быстро переключаться — отпускать как хорошее, так и плохое, — отметил Стюарт. — И вот какой совет я даю вратарям: единственная шайба, которая действительно имеет значение, — это та, что летит прямо на вас».

Стюарт также особо выделил лучшие качества Жеренко: исключительное трудолюбие, преданность делу и неизменную доброжелательность.

«Ребята в команде относятся к нему с огромным уважением, — сказал Стюарт. — И этот упорный труд обязательно принесет ему свои плоды».

Как вратарь, Жеренко считает, что уровень конкуренции среди голкиперов значительно выше, чем среди полевых игроков команды, поскольку, как правило, в заявке числятся лишь двое из них. По его словам, из-за столь жесткой конкуренции между вратарями, на них постоянно оказывается давление: им нужно показывать качественную игру, добиваться результата и служить примером для остальных.

«Недаром говорят, что вратарь — это половина команды», — отметил Жеренко.

«…у нас возникает ощущение, что шансы на победу у нас очень высоки».
(..he gives us the feeling that we have a strong chance to win.)

Помимо командной работы и духа соперничества, неотъемлемой частью хоккея является поддержка, которую команды получают от болельщиков.

Николь Подворски — учительница третьего класса и, как и вся её семья, давняя поклонница команды из Спрингфилда — утверждает, что Жеренко, безусловно, является лучшим вратарём в нынешнем составе.

«Когда он [Жеренко] стоит в воротах, у нас возникает ощущение, что шансы на победу у нас очень высоки, — говорит Подворски. — Защита "Тандербёрдс" выкладывается сильнее именно тогда, когда его нет на льду. Они настолько верят в его вратарское мастерство, что порой забывают: он не в силах отразить абсолютно все броски».

Томека Лайгон — ещё одна преданная болельщица «Тандербёрдс», питающая особую слабость к вратарям, и к Жеренко в частности. Интерес к хоккею у неё проснулся лишь в 2018 году — в то время, когда она боролась с депрессией и размышляла о самоубийстве.

«Один мой друг, купивший сезонные абонементы, по сути, заявился ко мне домой, „похитил“ меня и потащил на игру, — рассказал Лигон. — Всё дело было в энергетике толпы. А ещё — в том, что меня по голове погладила шестифутовая синяя птица. Я была покорена. Уже на следующей неделе я сама стала обладателем сезонного абонемента. С тех пор прошло уже восемь лет».

«…продолжать работать и оставаться верным своему собственному пути».
(...keep working, and stay true to your own path.")

Хотя поддержка болельщиков, безусловно, служит для игроков мощным стимулом, Жеренко отметил, что в спорте неизбежны как взлеты, так и падения — особенно для вратарей. Разумеется, желание побеждать присутствует всегда, но, по словам Жеренко, это не всегда удается, поскольку команда соперника тренируется и работает с не меньшим усердием, также неизменно стремясь к победе.

«Нужно найти в себе силы принять эту реальность, продолжать работать и оставаться верным своему собственному пути», — сказал он.

Для Жеренко этот путь не ограничивается лишь тренировками с командой или занятиями под руководством тренера Дэна Стюарта. И хотя переезд в новую страну для многих может стать источником стресса, Жеренко успешно совмещает профессиональную карьеру хоккейного вратаря с ежегодными отпусками в России, где он навещает родителей, а также проводит время с женой и сыном — например, вместе смотрит спортивные трансляции или слушает музыку дома.

Жеренко также отметил, что непосредственная работа с психологом помогла ему стать более устойчивым и психологически закаленным, чтобы полностью сосредоточиться на выполнении своей работы — и делать это на пределе своих возможностей.

«Хоккей — это... если не вся моя жизнь, то, по крайней мере, половина её, — сказал Жeренко. — Я уделяю ему огромное внимание — я вкладываю в него труд. По сути, я иду за своей мечтой, стремлюсь к своей цели».
Regional News
Umar Vorona
Umar Vorona is an intern with the NEPM news department. He is currently pursuing an English degree at UMass Lowell.
See stories by Umar Vorona