Вратарь команды Спрингфилд Тандербёрдс Вадим Жеренко: «Я иду за своей мечтой»

[Editor's Note: This piece is written in Russian as Thunderbirds goalie Vadim Zherenko is originally from Russia and spoke with a reporter in his native language for this piece. You can find the English version of this story here.]

Скользя из стороны в сторону в своем углу ледовой площадки, Вадим Жеренко сосредоточен лишь на одном — во что бы то ни стало не подпустить шайбу к воротам.

25-летний Жеренко выступает на позиции вратаря в хоккейной команде «Тандербёрдс» из Спрингфилда, штат Массачусетс. Уроженец России, он уже четыре года играет в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Согласно информации на официальном сайте «Тандербёрдс», изначально Жеренко был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года. Однако его дебют в составе «Тандербёрдс» состоялся 21 октября 2022 года: отразив 30 бросков, он одержал свою первую победу в АХЛ.

«…меня просто тянуло встать в ворота».

(I just felt drawn to being a goalie.)

Жеренко — ныне женатый мужчина, воспитывающий маленького сына, — родился в Москве, но вырос в области, неподалеку от российской столицы. Именно из-за слабого здоровья сына родители решили отдать четырехлетнего ребенка в зимние виды спорта.









«Хоккей — это... если не вся моя жизнь, то, по крайней мере, половина её, — сказал Жeренко. — Я уделяю ему огромное внимание — я вкладываю в него труд. По сути, я иду за своей мечтой, стремлюсь к своей цели».



«В детстве я часто болел, — рассказал Жеренко, — и поэтому врачи посоветовали маме: возможно, занятия на льду помогут укрепить мой иммунитет».

По его словам, изначально родители хотели записать его в секцию фигурного катания, но, поскольку свободных мест там не оказалось, он в итоге попал в хоккей.

Жеренко не смог вспомнить свой самый первый день на льду, зато отчетливо помнит то чувство, которое испытал, когда впервые встал в ворота.

«В итоге именно я всегда оказывался в воротах, — сказал Жеренко. — Так уж вышло — я стал вратарем. Почему-то с самого детства меня просто тянуло встать в ворота».

Он улыбнулся и добавил, что, по словам родителей, он стал вратарем исключительно потому, что ему не приходилось так много двигаться или бегать — «из лени».

«Полагаю, они, скорее всего, просто шутили, — сказал Жеренко. — Но на самом деле у вратаря работы куда больше, чем у полевого игрока; физические нагрузки здесь несоизмеримо выше».

По словам Жеренко, для вратаря жизненно важно тренироваться под руководством профильного тренера, поскольку необходимо осваивать множество аспектов игры — особенно тех, которые специфичны именно для этой позиции.

«Специализированный тренер вратарей, по сути, формирует игру голкипера: он направляет, оказывает поддержку и оттачивает те самые специфические детали и нюансы», — отметил Жеренко.

Дэн Стюарт — тренер вратарей, с которым Жеренко работает уже на протяжении шести лет. Стюарт начал заниматься развитием Жеренко еще в то время, когда тот выступал в России, и продолжил сотрудничество с ним уже в Спрингфилде.

По словам Стюарта, роль вратаря сопряжена с огромным грузом ответственности. И поэтому крайне важно двигаться вперед шаг за шагом.

«Думаю, для этого требуется огромная психологическая устойчивость. Нужны упорный труд и настойчивость, а также умение быстро переключаться — отпускать как хорошее, так и плохое, — отметил Стюарт. — И вот какой совет я даю вратарям: единственная шайба, которая действительно имеет значение, — это та, что летит прямо на вас».

Стюарт также особо выделил лучшие качества Жеренко: исключительное трудолюбие, преданность делу и неизменную доброжелательность.

«Ребята в команде относятся к нему с огромным уважением, — сказал Стюарт. — И этот упорный труд обязательно принесет ему свои плоды».

Как вратарь, Жеренко считает, что уровень конкуренции среди голкиперов значительно выше, чем среди полевых игроков команды, поскольку, как правило, в заявке числятся лишь двое из них. По его словам, из-за столь жесткой конкуренции между вратарями, на них постоянно оказывается давление: им нужно показывать качественную игру, добиваться результата и служить примером для остальных.

«Недаром говорят, что вратарь — это половина команды», — отметил Жеренко.

«…у нас возникает ощущение, что шансы на победу у нас очень высоки».

(..he gives us the feeling that we have a strong chance to win.)

Помимо командной работы и духа соперничества, неотъемлемой частью хоккея является поддержка, которую команды получают от болельщиков.

Николь Подворски — учительница третьего класса и, как и вся её семья, давняя поклонница команды из Спрингфилда — утверждает, что Жеренко, безусловно, является лучшим вратарём в нынешнем составе.

«Когда он [Жеренко] стоит в воротах, у нас возникает ощущение, что шансы на победу у нас очень высоки, — говорит Подворски. — Защита "Тандербёрдс" выкладывается сильнее именно тогда, когда его нет на льду. Они настолько верят в его вратарское мастерство, что порой забывают: он не в силах отразить абсолютно все броски».

Томека Лайгон — ещё одна преданная болельщица «Тандербёрдс», питающая особую слабость к вратарям, и к Жеренко в частности. Интерес к хоккею у неё проснулся лишь в 2018 году — в то время, когда она боролась с депрессией и размышляла о самоубийстве.

«Один мой друг, купивший сезонные абонементы, по сути, заявился ко мне домой, „похитил“ меня и потащил на игру, — рассказал Лигон. — Всё дело было в энергетике толпы. А ещё — в том, что меня по голове погладила шестифутовая синяя птица. Я была покорена. Уже на следующей неделе я сама стала обладателем сезонного абонемента. С тех пор прошло уже восемь лет».

«…продолжать работать и оставаться верным своему собственному пути».

(...keep working, and stay true to your own path.")

Хотя поддержка болельщиков, безусловно, служит для игроков мощным стимулом, Жеренко отметил, что в спорте неизбежны как взлеты, так и падения — особенно для вратарей. Разумеется, желание побеждать присутствует всегда, но, по словам Жеренко, это не всегда удается, поскольку команда соперника тренируется и работает с не меньшим усердием, также неизменно стремясь к победе.

«Нужно найти в себе силы принять эту реальность, продолжать работать и оставаться верным своему собственному пути», — сказал он.

Для Жеренко этот путь не ограничивается лишь тренировками с командой или занятиями под руководством тренера Дэна Стюарта. И хотя переезд в новую страну для многих может стать источником стресса, Жеренко успешно совмещает профессиональную карьеру хоккейного вратаря с ежегодными отпусками в России, где он навещает родителей, а также проводит время с женой и сыном — например, вместе смотрит спортивные трансляции или слушает музыку дома.

Жеренко также отметил, что непосредственная работа с психологом помогла ему стать более устойчивым и психологически закаленным, чтобы полностью сосредоточиться на выполнении своей работы — и делать это на пределе своих возможностей.

