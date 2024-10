Pregunta 3 de la Papeleta: Examinar una vía para que conductores de Uber, Lyft formen sindicatos

To read this story in English, click here.

En Massachusetts, la Pregunta 3 de la papeleta en noviembre le pide a los votantes decidir si los conductores de Uber y Lyft pueden formar sindicatos o no.

Estos conductores de viajes compartidos actualmente no pueden sindicalizarse porque se los considera contratistas independientes, no empleados, por la Ley Nacional de Relaciones Laborales.

Kari Njiri de NEPM le preguntó a la reportera Nirvani Williams sobre los argumentos a favor y en contra de la Pregunta 3.

Nirvani Williams, NEPM: Los conductores de Uber y Lyft no pueden formar sindicatos o negociar colectivamente beneficios, mejores condiciones de trabajo o salarios con cualquiera de las empresas. Pero el enfoque de la Pregunta 3 permitiría que los conductores se sindicalicen como contratistas independientes a través de una idea llamada negociación por sector. Es un tipo de negociación que permitiría que los conductores de las múltiples compañías negocien juntos por mejores salarios y otras protecciones que luego podrían aplicar en toda la industria de viajes compartidos.

Kari Njiri, NEPM: Entonces, ¿qué dicen los que apoyan el voto por el “sí”?

Hablé con una abogada que ayudó a escribir la iniciativa en la papeleta. Ella dice que debido a que una ley federal asigna a los conductores de viajes compartidos como contratistas independientes, ellos están abordando a la sindicalización a nivel estatal.

Y es importante indicar que Massachusetts ha estado en litigio con Uber y Lyft sobre los derechos de los conductores por años. La Fiscal General del Estado Andrea Campbell llegó a un acuerdo con las compañías durante el verano, el cual garantiza que los conductores recibirán un salario por hora, subsidios por seguro de salud, licencias por enfermedad y por motivos familiares, y seguro de compensación para trabajadores.

Roxana Rivera es una organizadora del sindicato de conductores y dice que el acuerdo fue un comienzo, pero ella dice que "no llegó tan lejos".

“No abordó completamente la realidad que enfrentan algunos conductores en esta industria. No considera todos los costos de bolsillo que tienen que afrontar para pagar por el vehículo. Y algunos conductores se han endeudado por eso”, dijo Rivera en inglés.

¿Y qué te dicen los mismos conductores sobre la iniciativa?

Bueno, muchos trabajadores de esta economía de plataformas (o gig economy) y específicamente los conductores de viajes compartidos son inmigrantes y personas de color, según una encuesta del Pew Research Center realizada hace algunos años. Hablé con Wanda Hernandez, quien ha sido conductora de viajes compartidos con Uber y Lyft en Springfield por casi un año.

“Yo tengo doce horas en la calle para [poderme] ganar doscientos dólares. Yo tengo mi [carro], tengo mi casa. Tengo [que] pagar [el] mantenimiento de mi [carro]”, dijo Hernandez.

“Trabajamos mucho ahora en la calle. No es un pago adecuado. No [tenemos] seguridad y no [tenemos] un apoyo”, dijo Hernandez .

Entonces, Hernandez me dijo que a ella le gustaría tener una organización que la defienda como conductora.

¿Uber o Lyft ha dicho algo sobre esta iniciativa en la papeleta?

Me contacté con ambas compañías y aunque Lyft no respondió a mi solicitud de comentario, Uber dice que no realizarán una campaña de oposición a la Pregunta 3. Dicen que sí tienen ciertas preocupaciones, pero planean buscar estos cambios en la Legislatura.

Entonces no hay una oposición organizada a la pregunta en la papeleta, ¿cuáles son los argumentos para votar por un “no” ?

A algunos conductores en redes sociales les preocupa el pago de cuotas sindicales y que un sindicato podría disminuir su flexibilidad.

Y también hay otro grupo,Massachusetts Driver's United. Ellos creen que esta iniciativa no hace suficiente para incluir a todos los trabajadores de la economía de plataformas (o gig economy). Kelly Cobb-Lemire es una organizadora con el grupo y dice que los conductores de viajes compartidos suelen trabajar con muchas aplicaciones.

“Nosotros como organización hemos estado abogando por todos los trabajadores en aplicaciones. No solo a los que comparten viajes, sino a todos los trabajadores, incluyendo a los que entregan comida. Si ves esto, hay un grupo completo de trabajadores que ha sido excluído, incluyendo a los que trabajan para DoorDash, Instacart y Uber Eats”, dijo Cobb-Lemire en inglés.

Y retomando el tema de la negociación por sector, ¿Massachusetts sería el primer estado en hacerlo?

Así parece. Hubo un intento en 2015 en Seattle, Washington. El Ayuntamiento aprobó una ordenanza que creaba derechos de negociación colectiva para conductores contratistas independientes. Pero la Cámara de Comercio de EE.UU. presentó una demanda en contra de la ciudad el siguiente año diciendo que violaba a Ley Antimonopolio Sherman y la Ley Nacional de Relaciones Laborales.

Los redactores de la propuesta de Massachusetts dicen que resolvieron las brechas que detectaron en la ordenanza de Seattle. Pero, si la creación del sistema de negociación por sector se aprueba en Massachusetts, sería el primero de su tipo y probablemente un modelo para otros estados y para otras industrias en el país.

Este artículo fue traducido por María Aguirre.