Los residentes de Massachusetts que reciben beneficios SNAP tendrán ayuda adicional en abril

For the English version of this story click here.

Cientos de miles de familias de Massachusetts que reciben ayuda alimentaria a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés), recibirán pagos adicionales de al menos $38 esta semana, según lo que la administración de la gobernadora Maura Healey anunció el viernes pasado.

Días después de que Healey firmó una ley de gastos para crear una "vía de salida" para la asistencia alimentaria federal que expiró recientemente, el Departamento de Asistencia de Transición (DTA por sus siglas en inglés) anunció que los primeros pagos saldrán el viernes 7 de abril.

Más de 650,000 hogares en Massachusetts recibirán pagos por valores de hasta el 40% de sus beneficios alimentarios federales, con un mínimo de $38, según el DTA.

La Legislatura y Healey acordaron un plan de $130 millones que proporcionará mayores beneficios mensuales de SNAP, pero sólo por tres meses más, con el objetivo de evitar que las familias del estado sufran una disminución brusca y repentina ahora que terminó la asistencia federal.

"SNAP es la primera línea de defensa contra el hambre - y también apoya nuestros mercados y los agricultores", dijo Kate Walsh, la secretaría de salud y servicios humanos .

Traducido por Elizabeth Román para NEPM