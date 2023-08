Líderes comunitarios de Springfield ofrecen soluciones para reducir la violencia

To read this article in English, click here.

Líderes comunitarios, políticos locales y la policía de Springfield se reunieron el jueves para discutir el aumento de la violencia en la ciudad este verano y maneras de reducir el crimen.

Una de las ideas propuestas es un programa en el que los jóvenes que pertenezcan a una organización comunitaria puedan acceder a servicios en otras organizaciones de la ciudad.

Wesley Jackson es el director ejecutivo del South End Community Center. Dijo que se asociará con el Boys and Girls Club y la YMCA para empezar esta iniciativa.

"Lo que estamos tratando de hacer es simplemente unir nuestros equipos y trabajar juntos para ofrecer esta membresía universal donde los jóvenes pueden ir a cualquier parte — no importa cual sea su vecindario — y utilizar nuestras organizaciones basadas en la comunidad para obtener los servicios y programas que necesiten para mantenerlos fuera de la calle y mantenerlos a salvo", dijo.

Este año han habido más de 20 homicidios en Springfield, incluida la muerte de una niña el jueves. La Fiscalía del condado de Hampden y el alcalde de Springfield confirmaron la muerte.

"Como padre de dos hijas, no hay palabras para expresar mis sentimientos por esta trágica pérdida de vida. Un ángel valiente y brillante, Aubrianna Lynn, de 10 años, ha sido quitada demasiado pronto de su familia", dijo Sarno en un comunicado de prensa. "Que su legado sea una llamada para que todos aumentemos nuestros esfuerzos en su memoria para hacer todo lo posible para poner fin a estos actos de violencia sin sentido".

Sarno había convocado la reunión comunitaria antes de que se confirmara la muerte de la niña. A principios de esta semana el dijo que había recibido el compromiso de los líderes de la seguridad pública de Massachusetts que la ciudad recibirá más ayuda de la policía estatal para hacer frente a la violencia con armas de fuego.

Sarno admite que ha sido un año difícil para Springfield, pero dijo también que se opone a la idea de que los vecindarios, donde han ocurrido algunos de los incidentes, son "malos".

"¿Hemos tenido un par de semanas difíciles? ¿Ha sido un verano difícil con esta epidemia nacional de violencia armada?Sí, lo ha sido en la ciudad de Springfield y en muchos otros lugares, pero aquí no vamos a darnos por vencidos", dijo.

Sarno dijo que líderes comunitarios como Jackson y otros están trabajando para prevenir la violencia antes de que empiece, ofreciendo espacios seguros para que los jóvenes de la ciudad jueguen, aprendan y crezcan.

"Tenemos muchas, muchas cosas buenas en marcha en la ciudad. Y me molesta cuando la gente dice, bueno, el problema es ese vecindario. Estos son buenos vecindarios con algunas manzanas podridas, algunos que ni siquiera viven en esos vecindarios", dijo.

Varios agentes de policía de Springfield participaron en la reunión.

El jefe adjunto de la policía de Springfield, Lawrence Akers, dijo que nació y se crió en la ciudad y que algunas de las organizaciones presentes en la reunión le salvaron la vida cuando era adolescente.

"Yo no nací policía y también tuve mis problemas. Y escuchar a muchas de las personas de estas agencias me puso la piel de gallina porque algunas de estas agencias, que quizá existían entonces, me dieron una segunda oportunidad, pero ahora se llaman de otra manera", dijo. "Estamos aquí para ayudar a nuestros jóvenes porque es absolutamente necesario darles una segunda oportunidad".

Akers dijo que tiene que haber un enfoque específico que permita que la policía y a las organizaciones comunitarias interactúen con los jóvenes antes de que se metan en problemas.

"Tenemos que salir y llegar a ellos primero, antes de que lleguen a la policía...Me gustaría que vinieran a preguntarme qué se siente ser policía y que me dijeran que quieren ser policías, no que me griten porque tengo que detenerlos por hacer algo malo", dijo.

El grupo también ha creado una guía de recursos comunitarios en la que se destacan las organizaciones que prestan servicios de salud mental, comida gratuita y actividades para niños después de la escuela y los fines de semana.

"La guía de recursos se publicará. Estará en nuestro sitio web y vamos a seguir ampliándola. Luego vamos a distribuirla a diversas organizaciones en la ciudad", dijo Sarno.