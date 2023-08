Latino Counseling Center compra un edificio en Springfield y amplía sus servicios de salud mental

To read this article in English, click here.

Después de cinco años de proporcionar servicios bilingües de salud mental a los residentes de Springfield, el Latino Counseling Center ha comprado un edificio en el centro de la ciudad.

El presidente y CEO Jonathan Alicea dijo que la agencia también mantiene su ubicación más pequeña en la calle Liberty, así como una presencia en las Escuelas Públicas de Springfield. Pero ahora puede ofrecer servicios ampliados con la compra del edificio de $900,000.

"No se trata sólo de inaugurar un nuevo edificio. Se trata de inaugurar una nueva era de compasión y comprensión", dijo.

Alicea estuvo acompañado por muchos de los 78 empleados de la agencia, así como por funcionarios locales y estatales, en una ceremonia de inauguración celebrada el martes.

El alcalde de Springfield, Domenic J. Sarno, el senador demócrata de Springfield, Adam Gómez, y el representante demócrata de Springfield, Carlos González, destacaron la importancia de ofrecer servicios de salud mental que son "culturalmente sensibles".

"La sensibilidad cultural es muy importante", afirmó Sarno. "Entender eso puede ayudarte a abrir una puerta para asistir a alguien y tal vez cerrar una puerta a los desafíos que ese individuo está enfrentando".

Elizabeth Román / NEPM Desde la izquierda Jonathan Alicea, presidente y CEO de Latino Counseling Center en Springfield junto a su esposa María Silva, la directora financiera de la agencia.

Gómez, que recientemente se sometió a un trasplante de riñón, dijo que tener acceso a servicios de salud mental fue crucial.

"No es un secreto que pasé por un gran desafío. Si no fuera por mi comunidad de salud mental y si no fuera por mi comunidad espiritual y también por las personas que me aman - mi esposa y mis hijos - [así es] como se superan las cosas, asegurándose de que la familia, los amigos... que todos estamos juntos en esto", dijo.

Alicea llegó a Springfield de Puerto Rico hace 12 años. Ya era consejero de salud mental en la isla y tenía aspiraciones de obtener su maestría en trabajo clínico y ayudar a las personas de la comunidad latina a acceder a los servicios de salud mental, dijo.

En 2018 junto a su esposa, María Silva, quien es la directora financiera de la agencia, comenzaron a ofrecer servicios clínicos a las familias que llegaban de Puerto Rico después de la devastación del huracán María en 2017.

"Se trataba de ayudar a la gente que venía de María. Poco sabíamos que íbamos a servir a mucha más gente que eso. Más personas estaban tocando en nuestra puerta y [nos dimos cuenta] de que ya no solo estamos sirviendo a los latinos", dijo Silva. "Sabíamos que teníamos que expandir porque somos una comunidad más grande".

La agencia trabaja con niños y adultos y recientemente se asoció con MassHealth para ejecutar la Iniciativa de Salud Mental Infantil, que ayuda a conectar a los niños y sus familias con los servicios de salud mental y del comportamiento.

“Siempre el campo de la salud mental ha sido un campo que hay mucha demanda,” dijo Alicea. “En general, cuando tú miras el concepto — la depresión, la ansiedad — hay mucha necesidad y gracias a Dios vivimos en un estado que apoya mucho e invierte mucho dinero en apoyar a la comunidad en el campo dentro del concepto de salud mental.

Alicea dijo que el objetivo principal del centro es ofrecer atención de salud mental culturalmente sensible en español e inglés.

"Queremos eliminar el estigma en cuanto al tratamiento de la salud mental; asegurando que buscar ayuda sea visto como un signo de fortaleza, no como una debilidad", dijo. "Esta organización es más que un edificio. Es un símbolo de esperanza, resistencia y la creencia de que una comunidad más saludable empieza por cuidarse los unos a los otros”.