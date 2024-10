Pregunta 2: Un análisis de la propuesta para eliminar el MCAS como requisito para graduación

To read this story in English, click here.

La pregunta 2 en la papeleta de Massachusetts este noviembre eliminaría el requisito a estudiantes de las escuelas públicas de pasar el examen MCAS para graduarse.

Si los votantes aprueban la propuesta, los estudiantes aún tendrían que tomar el examen, pero los resultados no contarían para obtener un diploma de escuela secundaria.

Carrie Healey de NEPM le preguntó a la reportera Jill Kaufman sobre la oposición hacia el examen estandarizado como requisito de graduación.

Jill Kaufman, NEPM: Los críticos del examen que quieren eliminar el requisito de graduación del Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS por sus siglas en inglés) dicen que el examen es disciplinario para los estudiantes, que los resultados muestran la riqueza de una comunidad, no solo la capacidad de los individuos, y que la prueba no favorece a las personas de color y las personas que crecen en la pobreza.

Por otro lado, quienes están a favor de mantener el requisito de graduación del MCAS dicen que el examen es en realidad una herramienta para la equidad. Dicen que si los estudiantes no pueden pasar estas pruebas en matemáticas, ciencias e inglés, los educadores y los funcionarios estatales deben saberlo, para ayudar a los niños que están luchando.

Carrie Healy, NEPM: Es el sindicato de maestros, la Asociación de Maestros de Massachusetts (MTA por sus siglas en inglés), el que está detrás de la pregunta en la papeleta, gastando casi $10 millones en la campaña.

La MTA sostiene que el requisito de graduación del MCAS le da demasiado poder a un examen estandarizado que no mide completamente si un estudiante ha aprendido lo que necesita para tener éxito en la vida.

Debemos clarificar que es aproximadamente el 1% de los estudiantes que no pasan el MCAS, incluso después de varios intentos. Eso es alrededor de 700 niños al año. Pero la campaña del "sí" (del Committee for High Standards Not High Stakes) dice que 700 niños es demasiado.

La MTA y otros dicen que el examen crea un estrés significativo para los estudiantes, y que los exámenes que se toman en diferentes años "stack the deck”, es decir, desfavorezen a los estudiantes de color, los estudiantes cuyo primer lenguage no es inglés y aquellos con discapacidades de aprendizaje.

Tal vez hayas escuchado comerciales o visto volantes en el correo que dicen que la capacidad de un estudiante para graduarse no debería depender únicamente de una prueba estandarizada, si sus maestros, sus calificaciones y sus cursos demuestran que están listos para el futuro.

¿Y quién se opone a la pregunta de la papeleta para mantener el MCAS como requisito de graduación?

Los que están en contra de la pregunta 2 son en gran medida líderes empresariales y organizaciones de todo el estado, incluyendo al Consejo de Alta Tecnología de Massachusetts. Y también a algunas cámaras de comercio.

El comité Protect Our Kids’ Future recaudó alrededor de $2 millones en donaciones.

Y Carrie, hay personas que están en contra de la pregunta de la papeleta que reconocen que el MCAS no es un buen examen. Piden mejorar el examen, involucrando a un grupo más diverso para reescribir la prueba, pero no quieren eliminarla por completo.

¿Con quién has estado hablando para entender los argumentos?

Hablé recientemente con Tricia Canavan, quien está en contra de la pregunta 2. Ella es la CEO de The Tech Foundry en Springfield. Es una organización de desarrollo de la fuerza laboral enfocada en IT (tecnología informática) que ayuda a las personas a obtener capacitación para que puedan conseguir trabajos en tecnología.

Canavan es una exmaestra de secundaria y, bajo el exgobernador de Massachusetts Charlie Baker, estuvo en la junta estatal de educación.

Me dijo que el requisito de graduación del MCAS debe permanecer ya que ayudó a Massachusetts a convertirse en uno de los estados mejor calificados en educación.

"Lo que nuestro sistema educativo hace por la mayoría de los niños en Massachusetts es increíble y los maestros son increíbles", dijo Canavan. "Y [también] tenemos una brecha de logros increíble, ¿verdad? Entonces, los niños, principalmente en nuestros Gateaway Cities (centros urbanos que anclan las economías regionales en todo el estado), no suelen tener los mismos resultados educativos que los estudiantes en otras comunidades", dijo Canavan.

También dijo que su compromiso de mantener el MCAS como un requisito de graduación es que cree que "es una herramienta para garantizar que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de obtener el mismo conocimiento, independientemente de dónde vivan".

Jill, también hablaste recientemente con alguien que tiene hijos en la escuela pública, su esposa enseña en una escuela pública y él enseña en una universidad. Él está a favor de la Pregunta 2.

Matteo Pangallo y su familia viven en Shutesbury, Massachusetts. Me dijo, entre otras cosas, que las pruebas provocan ansiedad en los estudiantes, pero también me dijo que los educadores quieren herramientas para evaluar lo que están aprendiendo los estudiantes. Pero dice que la graduación de la escuela secundaria no debería estar vinculada al examen actual. Las puntuaciones bajas terminan siendo una acusación contra los maestros. Quiere que se apruebe la Pregunta 2.

"Espero que siga adelante y espero que inicie una conversación genuina y deliberada sobre el resto del sistema MCAS y si realmente está haciendo lo que dice estar haciendo", dijo Pangallo, "o si es responsable, desde 1993, de bajar lentamente los estándares educativos en Massachusetts, en lugar de mejorarlos".

¿Qué piensan la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, y otros funcionarios estatales?

La gobernadora Healey y el secretario de Educación, Patrick Tutwiler, entre otros, quieren mantener el requisito del MCAS para la graduación. Se oponen a la iniciativa.

Pero, aquí hay algo, una nueva encuesta de UMass Amherst encontró que la mayoría de los encuestados no saben lo que piensa la gobernadora sobre la pregunta en la papeleta. Y entre los que dijeron que sí lo saben, una mayoría estaban equivocados. Pensaban que Healey apoya la pregunta, pero no es así.

Las puntuaciones del MCAS fueron la base principal para que el estado tomara el control de varias escuelas y distritos locales. Se determinó que las escuelas tenían resultados crónicamente bajos. Eso incluye el distrito de Holyoke, el cual fue puesto bajo condiciones de “sindicatura estatal” (bajo el control del departamento de educación del estado) en 2015.

El alcalde de Holyoke, Joshua García, ha sido transparente sobre su opinión. Está a favor de eliminar el requisito de que los estudiantes deben pasar el MCAS para graduarse, y dijo que votará sí en la Pregunta 2.

Recientemente me dijo que cree que la intención del MCAS es buena. Pero dice que medir si los estudiantes están cumpliendo con los mismos estándares en todo el estado, con la misma prueba genérica, no funciona.

“Creo que el MCAS pone una luz injusta sobre las ciudades como Holyoke”, dijo García. “Siento que eso no refleja en absoluto lo que realmente está sucediendo en el distrito, lo que hace que nuestro trabajo para superar el estigma sea más difícil”.

García dijo que hay tantas historias inspiradoras en Holyoke, sobre niños que se gradúan del distrito, sin importar las circunstancias por las que hayan pasado.

“Han tenido un gran impacto en todo el país y en el mundo, e incluso aquí”, dijo.

Y algo relacionado con eso, escuchamos a un oyente en Springfield, Rey González, quien nos contactó a través de nuestra encuesta Da Tu Opinión. Dijo: “El MCAS está demasiado sesgado contra los grupos minoritarios”.

Y escuchamos a otro oyente, John Wright en Westfield, quien preguntó: “¿Por qué el estado espera que el público en general responda de manera inteligente a esta pregunta?” Dijo que los funcionarios deberían considerar los aportes de “fuentes adecuadas y llegar a una decisión adecuada”. Y cree que “el 95% de nosotros no tenemos idea de la respuesta correcta”.

Nota Editorial: Algunos empleados de NEPM son miembros de la Asociación de Maestros de Massachusetts. Nuestro equipo de noticias opera independiente.

Traducido por Elizabeth Román para NEPM.