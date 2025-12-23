© 2025 New England Public Media

PBS News Hour

December 23, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 357 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, the latest release of files related to Jeffrey Epstein includes many mentions of President Trump. The White House recalls dozens of career diplomats in the latest effort to reshape U.S. diplomacy and foreign policy. Plus, an inside look at Ukraine's rapidly developing drone capabilities.

Aired: 12/22/25 | Expires: 01/22/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Watch 57:46
PBS News Hour
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode
December 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E356 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E355 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E354 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
December 19, 2025 - PBS News Hour full episode
December 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E353 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
December 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E352 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E351 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
December 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E350 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
December 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E349 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E348 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
December 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E347 | 26:45