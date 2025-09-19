© 2025 New England Public Media

PBS News Hour

September 19, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 262 | 57m 46s

Friday on the News Hour, the future of TikTok hangs in the balance after President Trump and Chinese President Xi negotiate a deal to keep the app in the U.S. The Senate rejects stopgap measures to avoid a looming government shutdown. Plus, a leading historian joins the ongoing debate over how to interpret the U.S. Constitution.

Aired: 09/18/25 | Expires: 10/19/25
Watch 57:46
PBS News Hour
September 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E261 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
September 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E260 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
September 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E259 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E258 | 56:45
Watch 26:45
PBS News Hour
September 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E257 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
September 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E256 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
September 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E255 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
September 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E254 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
September 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E253 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
September 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E252 | 57:46