Un mural en Springfield rinde homenaje a la cultura puertorriqueña y al trovador Miguel 'Pico de Oro' González

To read this article in English, click here.

Al contemplar la imagen de su padre en un mural de vivos colores en la avenida Jefferson de Springfield, Massachusetts, María González se emocionó.

"Cuando lo vi por primera vez, pensé que yo no apreciaba nada de lo que había hecho por la cultura", dijo. "Sólo pensaba: 'bueno, papi siempre se viste y se va a tocar música. Pero ahora que veo esto, estoy muy orgullosa de él".

El mural, creado por el artista Vincent Ballentine para Common Wealth Murals, presenta a Miguel " El Pico de Oro" González, un trovador nacido en Cidra, Puerto Rico, pero que vivió en Springfield la mayor parte de su vida y crió a dos hijos con su esposa Dolores González. Ella murió en 2012. Él murió el día de su cumpleaños, en 2020. Estuvieron casados 50 años.

"Mi mamá trabajaba mucho preparándole la ropa para todos sus eventos. Mi madre era muy bella", dijo González.

Britt Ruhe, directora de Common Wealth Murals, que ha colaborado en proyectos artísticos en toda la ciudad y la región, dijo que los miembros de la comunidad ofrecieron muchas ideas sobre el mural que les gustaría ver en el North End de la ciudad.

Elizabeth Román / NEPM Desde la izquierda, Miguel González y su hermana María González frente a un mural en Springfield en honor a su padre Miguel " El Pico de Oro" González, un querido trovador puertorriqueño y residente quien murió en 2020. El mural fue creado por Vincent Ballentine para Common Wealth Murals.

"La idea de tener un mural que honra a Miguel González y sus contribuciones al vecindario surgió de una sesión de escucha de la comunidad", dijo.

La concejala del Distrito 1, María Pérez, inició la sesión de escucha a la comunidad. Conocía a González desde hacía muchos años debido a la asociación que mantenía con Freddy Moreno, el difunto esposo de Pérez.

"Juntos crearon el grupo 'En Punto de Plena', que destacaba la bomba y plena y otra música jíbara, de las montañas de Puerto Rico", dijo Pérez. "Ambos creían firmemente en preservar las tradiciones culturales de Puerto Rico y enseñarlas a las generaciones más jóvenes".

El artista Vincent Ballentine, encargado de pintar la imagen de González, recurrió a Google.

"Encontré muchas imágenes de él [cantando] en YouTube... y en cuanto a su retrato, es como una mezcla de unas tres fotografías e imágenes diferentes de él", explica.

También hay imágenes de sus músicos en una esquina del mural. Varios hombres en diferentes tonos de morado tocando varios instrumentos.

Añadir a sus músicos es como decir, bueno, él era "El Pico de Oro", pero eran un equipo, cantaba con ellos", explica. "Uno de ellos pasó por aquí y estaba encantado de verse en el mural, así que para mí también fue una experiencia increíble".

El sábado se inauguró el mural para que los hijos, nietos y hermanas de González pudieran verlo. Los músicos tocaron algunas de sus piezas favoritas y los líderes locales compartieron experiencias que tuvieron con él.

El representante estatal Carlos González, demócrata de Springfield, dijo que tuvo el honor de trabajar con González y su banda "Así Canta La Montaña" todas las fiestas durante 8 años para el parrandón navideño de la comunidad, una celebración anual de las tradiciones puertorriqueñas entre Navidad y Año Nuevo que se celebra en la ciudad.

"No sólo era un músico fantástico, sino que también era un gran jardinero y cultivaba flores y verduras e incluso un flamboyán, que nadie más podía mantener vivo aquí en este clima, pero él sí", dijo, refiriéndose a un árbol de vibrantes flores rojas que se utiliza en muchas imágenes puertorriqueñas y que también puede verse en el mural.

Antes de que comenzara la celebración, María González y su hermano se tomaron un momento para contemplar el mural y comprender la magnitud de lo que su padre significaba para ellos.

"Yo era una niña de papá. Sigo siendo una niña de papá. Estaba mimada. Yo era su niña y él era el mejor padre", dijo.

González dijo que aún conserva todas las canciones que él escribió y que las guardará como un tesoro toda la vida.

"Las guardé porque me dije: esto es especial. Escribía con el corazón. Y ahora lo veo. Antes no lo veía", dijo. "Para mí era mi padre, siempre yendo a tocar a algún sitio, siempre cantando. Pero ahora entiendo que quería preservar esa cultura, no sólo para mí y mi hermano y nuestra familia, sino para el vecindario, para las generaciones futuras".