Líderes puertorriqueños en Mass. reaccionan a comentarios ‘ofensivos’ durante un mitin de Trump

To read this story in English, click here.

Muchos legisladores y líderes comunitarios en Massachusetts están reaccionando a los comentarios ofensivos hechos por un comediante en un mitin de Donald Trump en la ciudad de Nueva York el domingo.

Hay más de 300,000 puertorriqueños viviendo en Massachusetts, según un estudio del Gastón Institute en la Universidad de Massachusetts Boston.

El representante estatal Carlos González, demócrata de Springfield, calificó los comentarios, que se referían a Puerto Rico como una "isla flotante de basura", como "ofensivos y racistas".

"Como ciudadano de los Estados Unidos, un orgulloso estadounidense que proviene de Puerto Rico, me siento muy avergonzado de cualquiera que promocione la bandera de Trump o cualquier cosa que él haya defendido. Es muy ofensivo", dijo.

Hay tres puertorriqueños que sirven en el Ayuntamiento de Springfield, incluido el concejal general José Delgado, quien dijo que los comentarios fueron una falta de respeto a los puertorriqueños en la isla y la diáspora en los Estados Unidos.

"El chiste no era gracioso. Esto no fue en una presentación de comedia, fue en un evento de campaña para alguien que se postula para presidente de los Estados Unidos", dijo. "Esto va más allá de un partido político. La división, el alarmismo y la retórica negativa no son bienvenidos aquí".

Zulmalee Rivera Delgado es activista social y coordinadora de eventos de Neighbor to Neighbor to Neighbor Massachusetts. La organización trabaja para ayudar a educar a los residentes sobre el proceso político y el compromiso cívico.

Rivera Delgado dijo que cree que después de este incidente muchos puertorriqueños indecisos votarán ahora por Kamala Harris.

"Muchos recuerdan que, a pesar de ser tratados como ciudadanos de segunda clase, contribuimos constantemente a la sociedad a través de nuestros esfuerzos económicos, de derechos civiles, educativos y artísticos", dijo. "Sin embargo, esas contribuciones a menudo parecen pasarse por alto y usarse para convertir en arma nuestro progreso hacia la inclusión".

El representante estadounidense Richard Neal dijo que no le sorprenden estos comentarios y otros comentarios groseros y racistas dichos durante el evento, diciendo que muestra hacia dónde se ha ido "el tono del discurso político estadounidense".

"Creo que al hablar mal de Puerto Rico y los términos que se usaron son realmente perjudiciales, nuevamente, para la conversación nacional. He estado en Puerto Rico muchas veces y la descripción que se hizo de la isla fue de mal gusto y no es verdad", dijo.

En una publicación del lunes en "X", anteriormente Twitter, Neal dijo: "Es un privilegio representar a la población puertorriqueña más grande de Massachusetts".

Según el censo más reciente, la población de Springfield es 49% latina, y una gran parte de ese grupo es puertorriqueña. En Holyoke, ese número es casi el 52%.

La gobernadora Maura Healey dijo que el estado apoya a la comunidad puertorriqueña en contra de los comentarios.

"En Massachusetts estamos orgullosos de tener una comunidad puertorriqueña fuerte y vibrante... Son dueños de negocios, trabajadores de la salud, estudiantes, líderes electos y comunitarios y veteranos que sirvieron valientemente a nuestro país", dijo en un comunicado de prensa.

Muchas celebridades puertorriqueñas famosas, en particular el músico Bad Bunny, han salido en apoyo de la vicepresidenta Kamala Harris después del mitin de Trump.

Traducido por Elizabeth Román para NEPM.