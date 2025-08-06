Concejal de Springfield, María Pérez, demanda al NNCC por $1M

Read this article in English

El abogado de la concejal de la ciudad de Springfield, María Pérez, anunció hoy que emprenderá acciones legales contra el New North Citizens Council (NNCC), después de ser despedida de la agencia.

Su despido fue anunciado el 26 de julio. Pérez fue acusada de utilizar fondos federales indebidamente e utilizar los recursos del NNCC con fines políticos. Pérez fue empleada en la agencia por 43 años.

Días después, el NNCC emitió un comunicado de prensa correctivo, aclarando que el despido no tenía nada que ver con el uso indebido de fondos federales y que el comunicado anterior no estaba autorizado.

El abogado de Pérez afirma que han presentado una demanda por $1 millón en daños y perjuicios contra la agencia, por difamación y despido injustificado.

Afirman que hubo una conspiración organizada entre la directora ejecutiva, María Ligus, quien buscaba un aumento salarial, y el miembro de la junta directiva, Joesiah González, quien piensa postularse para el asiento de Pérez en el concejo municipal. González renunció a la junta el día antes de que se emitiera el comunicado de prensa correctivo.

“Creemos que la Sra. Ligus despidió a la Sra. Pérez para intentar ayudar a la campaña del Sr. González, a la que ella había apoyado financieramente. A cambio, la Sra. Ligus quería que el Sr. González la ayudará a conseguir la aprobación de la junta para su contrato laboral escandaloso,” dijo Jeffrey Morneau, el abogado que representa a Pérez.

Ligus donó $200 a la campaña de González el 2 de julio de este año. Su última donación a la campaña de Pérez fue de $100 en 2021, según la Oficina de Campañas y Financiamiento Político de Massachusetts (OCPF). González es actualmente representante del Comité Escolar del Distrito 3. También es el jefe de desarrollo y programas de la agencia.

“La concejal Pérez ha dedicado toda su vida a hacer lo mejor para la comunidad y a defender a los demás. Hoy, se defiende a sí misma y quiere que todos sepan que las acusaciones de uso indebido de fondos en su contra son completamente falsas,”añadió Morneau.

En una reunión de la junta directiva la semana pasada, el periodico de Springfield Republican informó que se les dijo a los miembros que González estuvo involucrado en el envío del comunicado de prensa original.

Según un informe de la OCPF, González ocupa un lugar significativamente más alto que sus oponentes en cuanto a contribuciones de campaña. Actualmente cuenta con más de $20,000 en donaciones, en comparación con los $4,000 de Pérez y con otros políticos veteranos como Kateri Walsh, quien ha recaudado alrededor de $8,000, y Víctor Dávila, quien actualmente aporta alrededor de $6,600.

Pérez habló brevemente en la conferencia.

"Las personas mencionadas hoy por mi abogado me atacaron... Mi único defecto ha sido defender los derechos de mi comunidad", ella dijo. "Ya es suficiente. El pueblo unido jamás será vencido".

Tanto Ligus como González se negaron a hacer comentarios para este artículo.

Este articulo fie traducir por Elizabeth Román para NEPM