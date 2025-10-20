Holyoke organiza foros bilingües con candidatos politicos

Una serie de foros bilingües con candidatos políticos en las elecciones para el Consejo Municipal de la Ciudad de Holyoke y la Junta Escolar, se organizará esta semana en Holyoke Media.

Read in English

Nayroby Rosa es la directora de participación comunitaria y servicios residenciales para OneHolyoke CDC, la organización detrás de los foros.

Ella dijo que los eventos buscan informar y si es posible, inspirar a los votantes.

“Queremos poder empoderar a nuestros residentes para que conozcan quiénes son sus candidatos y, con suerte, en el futuro, conseguir el interés suficiente para que los residentes también quieran ser líderes", dijo ella en inglés.

La ciudad tiene una población Latina de más del 50%, según los datos del censo más reciente y esta no es la primera vez que la organización prepara los foros bilingües. Estos se dan desde la primera elección del alcalde Joshua Garcia, dijo Rosa.

"Tuvimos una muy buena participación, y sin duda fue un espacio bilingüe, enfocándonos en captar sus comentarios en ambos idiomas para que los votantes se hicieran una idea de quiénes eran estos candidatos", dijo. "Nosotros pensábamos que era importante y valioso poder hacerlo".

La organización ha probado varios métodos de servicios de traducción para los votantes. Esta vez, se realizará traducción en tiempo real con audífonos que los votantes pueden solicitar cuando lleguen a Holyoke Media.

Rosa también señaló que aunque los candidatos pueden tener carteles afuera de Holyoke Media, nadie podrá utilizar materiales electorales en el foro.

“Queremos respetar a cada uno de los candidatos y tratarlos por igual cuando nos visiten, y lo mismo con votantes”, dijo ella.

Los candidatos responderán un grupo de preguntas preseleccionadas al igual que una pregunta sorpresa.

Los foros se llevarán a cabo a lo largo de la semana y serán documentados y disponibles en inglés y español.

El primer foro es esta noche a partir de las 5:30 p.m. y brindará a los candidatos de todos los escaños del concejo municipal la oportunidad de reunirse con votantes.

Traducción de María Aguirre para NEPM