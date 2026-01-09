© 2026 New England Public Media

PBS News Hour

January 9, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 9 | 57m 46s

Friday on the News Hour, the latest jobs numbers show the economy growing at the slowest pace since the pandemic, and certain groups are taking the hardest hits. The wife of the woman killed by an ICE agent in Minneapolis speaks out as fear ripples through the community, including its schools. Plus, Iran threatens a further crackdown on protests, despite President Trump's threat to intervene.

Aired: 01/08/26 | Expires: 02/08/26
Watch 57:46
PBS News Hour
January 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E8 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E7 | 57:46
Watch 56:42
PBS News Hour
January 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E6 | 56:42
Watch 57:46
PBS News Hour
January 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E5 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
January 4, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E4 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
January 3, 2026 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2026 E3 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
January 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E2 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
January 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E1 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E365 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E364 | 57:46