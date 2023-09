El Desfile Puertorriqueño de Springfield celebra raíces y cultura

To read this article in English, click here.

Más de 100 contingentes marcharon por Main Street para el Desfile Puertorriqueño de Springfield el domingo. Miles de participantes y espectadores aguantaron banderas, bailaron y celebraron la cultura latina en el North End y el centro de la ciudad.

Jessy Serrano fue al desfile con un vestido que ella misma diseñó y que presentaba elementos de la bandera puertorriqueña. Serrano, residente de Springfield por 19 años, dijo que viene al desfile todos los años.

Elizabeth Román / NEPM Jessy Serrano asistió al Desfile Puertorriqueño de Springfield 2023 celebrado el 17 de septiembre de 2023 en Springfield Mass., con sus dos hijos. Ella diseñó su vestido.



"Aquí celebramos la cultura, estamos con la familia. A pesar de que no siempre estamos juntos, tampoco estamos realmente distanciados. Todavía queremos permanecer juntos", dijo.

El tema del desfile fue "nunca olvides tus raíces" y Serrano estuvo de acuerdo con el sentimiento. Dijo que siempre trae a sus hijos para que puedan celebrar y aprender más sobre su cultura.

La Gran Mariscal de este año, Waleska Lugo-DeJesus, marchó con familiares y amigos y empleados de su empresa Inclusive Strategies. La carroza se inspiró en el Bosque Nacional El Yunque en Puerto Rico y en la gente indígena de la isla, los taínos, una tribu arawak.

"Estoy muy emocionada y muy feliz. La manera en que la comunidad se ha unido para celebrar la cultura y nuestra herencia me hace sentir muy feliz", dijo.

Dijo que el éxito del desfile es una combinación de los manifestantes, los espectadores y los negociantes locales que se unieron y colaboraron para representar la cultura latina.

Elizabeth Román / NEPM A la izquierda Waleska Lugo De Jesus, la Gran Mariscal del Desfile Puertorriqueño de Springfield 2023 celebrado el 17 de septiembre de 2023 en Springfield Mass, está de pie en su carroza con amigas.



Aunque considera un honor ser elegida Gran Mariscal de este año, Lugo-DeJesus dijo que su responsabilidad es también honrar a todos los homenajeados que la precedieron en los últimos 33 años.

"No sólo la gente individual, sino lo que representan, son todas sus contribuciones a la comunidad", dijo “ Los negocios, el desarrollo económico, la educación, nuestras organizaciones sin fines de lucro, nuestros emprendedores, nuestros jóvenes. Veo eso desarrollarse hoy y sé que este día no es sólo para mí, sino que es compartido [con ellos]".

La secretaria y comisionada electoral de la ciudad, Gladys Oyola-López, marchó en el desfile y luego se unió a su equipo para registrar a las personas para votar.

"Mi equipo necesita estar aquí para recordarles a todos los latinos, especialmente a los boricuas, que las elecciones importan, que nosotros importamos", dijo. "La comunidad latina constituye casi el 50 por ciento de la ciudad según el último censo. Hay más de 100, 000 votantes registrados, eso demuestra que hay poder en nuestros votos".

Heriberto "Herbie Flores", presidente de Partners for Community, lució una guayabera y animó a los participantes mientras marchaban por Main Street.

"Esto es positivo porque la ciudad está incluyendo a la comunidad puertorriqueña. Como los irlandeses en Holyoke y los italianos en el South End [de Springfield]", dijo. "Esto es una cuestión de orgullo, son los puertorriqueños los que dicen: 'Estamos aquí y we ain’t going nowhere [no nos vamos]'".

Elizabeth Román / NEPM Las multitudes se reunieron cerca de la tarima para el Desfile Puertorriqueño de Springfield 2023 celebrado el 17 de septiembre de 2023 en Springfield, Mass.



Varios candidatos a cargos electos marcharon en el desfile, incluido el candidato a la alcaldía de Springfield, Justin Hurst, y el alcalde Domenic J. Sarno.

"Muestra la vitalidad y el hermoso mosaico de la ciudad de Springfield y resalta la cultura, la tradición y el patrimonio puertorriqueño. La comunidad puertorriqueña ha jugado una parte integral de la ciudad", dijo. "Es un desfile de mucha energía".

El desfile se lleva a cabo cada año a finales de septiembre y ayuda a iniciar el Mes Nacional de la Herencia Hispana, que se extiende hasta el 15 de octubre.