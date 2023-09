Resultados: Sarno y Hurst avanzan en elección preliminar de alcaldía de Springfield

To read this article in English, click here.

Con el 100% de los distritos electorales reportando, según la oficina electoral de la ciudad, el alcalde Domenic Sarno y el concejal Justin Hurst terminaron por delante de los otros tres candidatos. Se enfrentarán en las elecciones de noviembre.

El representante estatal Orlando Ramos obtuvo el tercer mayor número de votos, seguido por el presidente del Ayuntamiento, Jesse Lederman. El terapeuta David Ciampi recibió menos de 100 votos.

"Amo mi trabajo. Lo vivo 24 horas al día, 7 días a la semana".

Adam Frenier / NEPM El alcalde Domenic Sarno llega a su fiesta nocturna de las elecciones preliminares en su sede de campaña, el 12 de septiembre de 2023.

Sarno obtuvo más votos que los otros candidatos, pero no alcanzó la mayoría.

"A cada uno de ustedes, gracias a los votantes y residentes de la ciudad de Springfield", dijo Sarno a sus seguidores en la oficina de su campaña el martes por la noche. "Gracias por seguir creyendo y confiando en mis capacidades. Amo mi trabajo. Lo vivo 24 horas al día, 7 días a la semana".

Luego, el alcalde dijo que necesitaba centrar su atención en la "seguridad de los residentes de la ciudad de Springfield", haciendo referencia a una rotura en una tubería principal de agua. La ciudad emitió una orden de hervir el agua y canceló las clases el miércoles.

Más tarde, Sarno habló con los periodistas sobre el tema del agua y luego habló de la política, calificando su victoria en las elecciones preliminares como "abrumadora".

"Tengo un historial comprobado, un historial probado en batalla y logramos avances en todas las áreas de la ciudad", dijo, "pero hay mucho más trabajo por hacer".

El alcalde también tuvo un mensaje para los residentes de Springfield que no votaron por él esta vez, pero que podrían estar buscando un candidato en noviembre.

"Les invito a que echen un segundo vistazo a mi campaña y a mi historial", dijo.

Sarno, que fue elegido por primera vez en 2007, es el alcalde con más años en el cargo en la historia de la ciudad.

Patricia Postell votó por Sarno y dijo que él está "haciendo un buen trabajo".

"Si algo no está roto, no lo arregles", dijo el martes fuera de las urnas.

Hurst supera a otros rivales

Elizabeth Román / NEPM El candidato a la alcaldía de Springfield, Justin Hurst, centro, posa con su familia para una foto durante su fiesta de elecciones en Marlee's Restaurant and Grill en Boston Road el martes 12 de septiembre de 2023.

Hurst, que terminó segundo con casi el 29% de votos, dijo a sus seguidores que los residentes de Springfield "claramente han hablado. Saben que quieren un cambio".

Hurts dijo que muchos temas motivaron a los votantes, desde el crimen hasta los impuestos y la tarifa de la basura de la ciudad.

"Los votantes también están preocupados por la vivienda... invertir en nuestros jóvenes y una educación de primera clase para nuestros hijos", dijo Hurst. "Hay una variedad de problemas que deben abordarse y para los cuales tenemos un plan. Y creemos que los residentes de Springfield creerán en nuestra visión".

Su esposa, Denise Hurst, quien es parte del comité escolar, dijo que esta victoria es importante no sólo para la ciudad de Springfield, sino también para su familia.

"No podría estar más orgullosa de mi esposo por el ejemplo que le ha dado a nuestros hijos", dijo. "Es muy emocionante para mi esposo, cuyos familiares eran esclavos y aparceros, y para la familia de mi madre, que emigró aquí desde Puerto Rico, y para mis abuelos del sur. Ninguno de nosotros podría haber imaginado que estaríamos donde estamos hoy. "

Durante su celebración en Marlee's Restaurant and Grill en Boston Road, Justin Hurst repitio uno de sus lemas de campaña.

"Dijimos cuando comenzamos esta campaña, ‘we over me’ (nosotros sobre mí) ... Queremos cambiar la trayectoria de Springfield... queremos un Springfield que funcione para todos nosotros", dijo. "Si queremos un Springfield del que podamos estar orgullosos… entonces lo que tiene que suceder es 'we over me'".

Erica Cruz celebró cuando Hurst concluyó su discurso.

"De verdad, definitivamente creo en Justin porque es muy compasivo, y está muy motivado para llevar a la ciudad al lugar donde necesita estar", dijo Cruz.

No fue victoria para todos

Tara Monastesse / NEPM Candidato a alcalde de Springfield, Massachusetts, y representante estatal Orlando Ramos sostiene un cartel afuera del lugar de votación del Boys and Girls Club el 12 de septiembre de 2023.

En un comunicado, Lederman felicitó a Sarno y Hurst.

"[Felicito] a todos los que participaron en esta preliminar y espero continuar mi propio servicio a nuestra comunidad", dijo Lederman. “Si bien los resultados de esta noche no son los que esperábamos, estoy agradecido por la oportunidad que tuvimos en esta campaña de elevar el nivel del debate en nuestra comunidad y presentar un mensaje de innovación y progreso orientado a soluciones para la ciudad que todos conocemos y amamos."

Más temprano ese mismo día, Ray Gotay, quien votó por Ramos, explicó su decisión de respaldar al legislador estatal y ex concejal de la ciudad.

"Para mi es muy importante que haya un hispano corriendo", dijo Gotay, "porque ya llevamos muchas décadas con alianzas para los italianos, para los anglosajones. Ahora nos toca a nosotros, que haya una alianza para que podamos tener un hispano como alcalde".

El candidato David Ciampi, terapeuta, quedó último, con 93 votos. El candidato, en gran parte autofinanciado, terminó gastando más de $400 por voto.

"Si no votas, no puedes quejarte".

Elizabeth Román / NEPM Juana Girona emitió su voto tan pronto como se abrieron las urnas a las 7 a.m. en Springfield, Massachusetts, el 12 de septiembre de 2023.

Según la oficina electoral de la ciudad, el 13.56% de los votantes registrados en Springfield emitieron su voto.

Juana Girona se presentó en las urnas temprano el martes. Ella se considera una "supervotante".

"Mis padres siempre nos enseñaron, cuando crecimos en la ciudad de Nueva York: 'Tienes que votar. Eso es poderoso'. Y solo se necesita una persona: un voto puede cambiarlo todo", afirmó Girona. "Así que quiero que la gente de esta ciudad salga y vote. Tenemos que votar. Si no votamos, no podemos quejarnos. Votar es tener una voz".

Robert Lynch dijo que vota en todas las elecciones. Lynch, que tiene 84 años, dijo que desea que más personas, especialmente los residentes más jóvenes, voten.

"Si no votas, no puedes quejarte. No te quejes si no votas", dijo. "Y estoy cansado de que la gente diga: 'Bueno, no hay nadie ahí fuera'. Les digo: 'Tienes que tener uno que sea mejor que el otro. Elige lo que conoces, no lo que no conoces, pero haz algo. No te quedes sentado y sin votar'".

Barbara Davis dijo que vota en todas las elecciones. Davis quiere que los candidatos hagan algo para reducir el crimen, los impuestos y para ayudar al sistema educacional.

"Y la situación de la vivienda y, por supuesto, dónde colocar a toda la gente que viene aquí... toda la gente de otros países y todo eso. Ese también es un gran tema", dijo Davis.

Batlah Abdul-Rahim dijo que siente que es su deber salir a votar, a pesar de su desilusión con la política en los últimos años.

"Creo que el sistema necesita muchos cambios", dijo. "Creo que lo hemos visto más claramente en los últimos años que antes. Es muy fácil perder la fe cuando ves que en los niveles más altos no hay muchos cambios. Pero eso sólo sucede cuando empezamos a nivel del suelo y todos recuperan un poco de su poder".

Más votaciones por delante

Tara Monastesse / NEPM La puerta de salida del lugar de votación de la escuela Rebecca M. Johnson en Springfield, Massachusetts, el 12 de septiembre de 2023.

Dentro de una semana, el 19 de septiembre, Pittsfield celebrará elecciones preliminares para alcalde. Agawam sigue el 10 de octubre.

Otras cuatro comunidades del oeste de Massachusetts (Chicopee, Greenfield, North Adams y Westfield) tienen sólo dos candidatos, por lo que no necesitan elecciones preliminares para alcalde.

La elección general se llevará a cabo el 7 de noviembre de 2023.

Traducido por Elizabeth Román