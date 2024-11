Desafíos y avances del voto latino en el oeste de Massachusetts

To read this article in English, click here.

Aunque los latinos representan el 27% de la población en el condado de Hampden y su número ha crecido un 25% entre 2010 y 2020, las ciudades de Holyoke, Springfield y Chicopee, con grandes poblaciones latinas, registran algunos de los niveles de participación electoral más bajos en Massachusetts.

El alcalde de Holyoke, Joshua García , señala que uno de los obstáculos es la falta de conexión y confianza entre la comunidad latina y sus líderes locales.

“Cuando los latinos en particular logran posiciones de poder y se elige a personas en quienes confían, es cuando se empieza a notar, poco a poco, un mayor nivel de participación”, comenta García. Según él, tener más latinos en el gobierno local podría ayudar a fortalecer la representación y motivar una participación electoral más activa.

Chloe Soto , una asesora principal del alcalde de Chicopee, dice que las desigualdades en la educación limitan el conocimiento cívico y la participación de muchos latinos. Añade que algunas personas de bajos ingresos no ven el valor de su voto porque no tienen suficiente información sobre su importancia.

“Tenemos personas de bajos ingresos que no creen que su voto sea importante porque no saben lo suficiente sobre la importancia que realmente tiene”, explica Soto, señalando cómo estas desigualdades educativas afectan la participación cívica.

Muchos residentes latinos también enfrentan barreras de idioma. García menciona que los residentes mayores, especialmente quienes han llegado recientemente de Puerto Rico, a menudo encuentran difícil comprender información que solo está en inglés.

“Si no hablan el idioma, no lo entienden. Si un votante es mayor y no habla nada de inglés, recién llegado de la Isla de Puerto Rico o de cualquier otro país”, dice García. En Holyoke, se han hecho esfuerzos para ofrecer recursos bilingües, pero reconoce que las barreras lingüísticas siguen siendo un reto para la comunidad.

A pesar de estos desafíos, líderes de la comunidad creen que establecer confianza y un acercamiento genuino puede ayudar a aumentar la participación de votantes latinos. Agma María Sweeney , presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Westfield ( WEPRA ), anima a los latinos a que hagan escuchar su voz. Aproximadamente el 10 por ciento de la población de Westfield se identifica como latina.

“Vota por el candidato que mejor represente a tu familia y a tu comunidad. Hay verdades y mentiras en las campañas, pero no dejes que eso te desanime,” dice Sweeney.