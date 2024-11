Voces del cambio: jóvenes votantes en Springfield comparten esperanzas y desafíos

To read this article in English, click here.

Con el derecho al voto en mano, muchos jóvenes en Estados Unidos están comenzando una nueva etapa este año. A través del país, estudiantes de secundaria que han cumplido 18 años están participando en estas elecciones. En Discovery Polytechnic Early College High School, en el centro de Springfield, los estudiantes compartieron sus perspectivas con El Proyecto Electoral Latino sobre sus nuevas responsabilidades cívicas.

Izzy Martinez, una estudiante de 18 años, describe su entusiasmo y el sentido de responsabilidad que siente al votar por primera vez.

“Sí, creo que nuestra voz importa y mi voz importa, especialmente para mi comunidad en una escala pequeña, porque solo soy una estudiante de secundaria, pero es mucho más que eso”, dice. “Soy parte de una escuela secundaria nueva y hay muchas cosas nuevas ocurriendo en nuestra ciudad. Siento que he hecho grandes conexiones y he podido hablar mucho sobre mi escuela. Tener esas oportunidades de expresarse es realmente importante. Cuanto más dices algo, eventualmente alguien te escuchará”.

Aunque algunos estudiantes se sienten empoderados por su nuevo derecho al voto, otros expresan dudas y presión.

Saydie Rivers, también de 18 años, comparte sus preocupaciones sobre tomar la decisión correcta.

“Lo pensé. Pensé en no hacerlo porque no quería que la gente me criticara si elijo a la persona equivocada y el mundo y la economía... se va todo al traste”, dice. “Es mucho que procesar, y no sé por quién votar ni quién sería el mejor para nuestro mundo”.

A pesar de la presión, algunos estudiantes encuentran apoyo en sus maestros y familiares. Soli Perez, otra estudiante de 18 años, destaca el respaldo que recibe en la escuela.

“Definitivamente los maestros me están diciendo que es importante que vote ahora que tengo 18 años”, comenta. “Tomó una clase de comunicación política en [Western New England University], y he estado recibiendo mucha más información de la que normalmente recibiría gracias a esa clase”.

Educadores como Bill Mandel, profesor de ciencias políticas en WNEU, describen la importancia de la participación de los jóvenes en las elecciones.

“Ésta puede ser la elección más importante en la que he votado en mi vida”, dice Mandel. “Realmente determina en qué dirección va a ir el país. No me la perdería”.

Zulmalee Rivera Delgado, de la organización comunitaria Neighbor to Neighbor, señala los desafíos que enfrentan los votantes primerizos.

“Una vez que estás registrado para votar, ya estás listo para participar. Creo que siempre habrá una curva de aprendizaje para que los estudiantes comprendan cómo funciona la política en sus vidas porque el compromiso cívico no es realmente algo que se enseñe en la escuela primaria o en el sistema de educación pública”, explica. “Pero si hablas con los estudiantes y conectas cómo la inflación, la inseguridad laboral o la economía se relacionan con el gobierno, comienza a tener sentido”.

Adriana Rua, una maestra de Discovery, ofrece este consejo a los jóvenes votantes.

“Cuando votes, no pienses en el candidato que tienes delante en este momento”, aconseja Rua. “Estás votando para los próximos cuatro años, que se extenderán a cuatro o seis años porque siempre hay una extensión de lo que hacen. Aunque a los 18 estés en un lugar, recuerda que esa persona estará ahí hasta que tengas 22 años”.