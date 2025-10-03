Springfield aumenta sus esfuerzos para combatir las agujas desechadas

El jueves, las autoridades en Springfield anunciaron dos iniciativas para tratar de recoger las agujas desechadas que se utilizan para consumir drogas.

Durante una conferencia de prensa en el Parque Johnny Appleseed en Springfield, se anunció una alianza entre la ciudad y el Departamento del Sheriff del condado de Hampden para abordar el problema de las agujas en los parques de la ciudad. Además, el departamento de salud dijo que estaba tomando acción para solucionar el tema de las agujas en otros sitios.

El director de Parques, Edificios y Gestión de Recreación de Springfield, Tom Ashe, dijo que la mayoría de los parques de la ciudad son seguros para el uso público, pero hay problemas con agujas en otros.

“Hay varias áreas, algunos parques que hemos identificado como problemáticos”, dijo Ashe en inglés. “Vamos a resolver esto con el departamento del sheriff, con el equipo e ir a dichas áreas a diario y asegurarnos que estemos brindado ambientes limpios y seguros”.

El sheriff de Hampden, Nick Cocchi, dice que dichos equipos estarán compuestos por reclusos de bajo riesgo que han sido entrenados en cómo manipular las agujas adecuadamente, y que están próximos a ser liberados. Él dijo que el programa será una victoria para los residentes de la ciudad y para los que están encarcelados.

"Es más que solo utilizar y brindar un servicio, es tratar de mejorar a nuestros hombres y mujeres que salen de un ambiente carcelario y se incorporan en la comunidad, y de brindarles oportunidades laborales”, dijo él en inglés.

Cocchi agregó que algunos reclusos que han trabajado con equipos de la ciudad anteriormente, hicieron sus trabajos tan bien que fueron contratados después de su liberación.

Apuntando a otras áreas

Durante un evento, las autoridades de la ciudad agregaron que el problema con las agujas desechadas va más allá de los parques. La comisionada de Salud y Servicios Humanos de Springfield, Helen Caulton-Harris, dijo que su oficina recibe llamadas a diario de residentes que reportan agujas en sus barrios. Y ella dijo que también lo ha escuchado de algunas organizaciones religiosas.

“Hemos escuchado de iglesias en nuestra comunidad que dicen que antes de poder subir al púlpito, deben limpiar alrededor de sus iglesias donde encuentran agujas desechadas", dijo Caulton-Harris en inglés.

Para poder mejorar los esfuerzos de limpieza, su departamento contratará a un miembro del personal de reducción de daños para coordinar los esfuerzos de recoger agujas con algunas agencias de servicios sociales que actualmente lo están haciendo. Caulton-Harris dijo que habrá una línea de emergencia para que los residentes reporten agujas usadas a la ciudad. También habrá un esfuerzo para dirigir a quienes utilizan drogas intravenosas hacia opciones de tratamiento.

Traducción de María Aguirre para NEPM