Entomólogo comparte su amor por la naturaleza a través de su trabajo con Norcross Wildlife Foundation

Cuando era niña y exploraba la naturaleza en su Colombia natal, Carolina "Caro" Muñoz Agudelo se sentía fascinada por las historias jamás contadas de las plantas, de los animales y de los insectos que la rodeaban.

"Mientras crecía, siempre fui muy curiosa", comentó Agudelo. "No era como una princesa; me parecía más a un Boy Scout, [porque] me encantaba estar al aire libre."

Agudelo obtuvo recientemente un doctorado en ciencias por la Universidad de Massachusetts Amherst y ahora se desempeña como directora de programación pública e investigación en la Norcross Wildlife Foundation, en Wales. Junto con sus colegas, crea oportunidades únicas para que el público interactúe con la naturaleza de diversas maneras. Su pasión por la naturaleza se manifiesta en sus interacciones con quienes asisten a sus numerosos seminarios, programas educativos y caminatas inmersivas en la naturaleza.

"Cuando tienes la oportunidad de explorar la naturaleza, conectas más con quien eres, porque aprendes a apreciar a esos pequeños organismos", dijo Agudelo.

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En esta era de auge de la tecnología, internet y las redes sociales —según Agudelo—, es importante que las personas pasen más tiempo al aire libre.

"La gente está más desconectada de la naturaleza, por lo que me siento feliz de brindar esa oportunidad. Y voy a seguir haciéndolo tanto como pueda", afirmó.

De temer a amar a los insectos

Aunque siempre disfrutó de la vida al aire libre, un miedo que no lograba superar eran los insectos, específicamente las cucarachas. Mientras cursaba la carrera de agronomía en una universidad de Colombia, posponía constantemente tomar la clase de entomología por temor a estos animalitos. Sin embargo, el momento de enfrentarse a su miedo a las cucarachas era inevitable. A pesar de los acuerdos que había hecho con el profesor para limitarse a ser una mera observadora durante la clase de disección de insectos, le esperaba una sorpresa.

"Y él [el profesor] decidió que sería una buena idea ayudarme a enfrentar mis miedos, así que tomó una cucaracha y la puso sobre mi mano", relató entre risas, recordando el instante exacto en que la criatura tocó su piel.

En lugar de arrojar al suelo a aquel ser metamórfico, Agudelo dejó que deambulara libremente por su mano y su brazo; y fue así como comenzó su pasión por el estudio de los insectos.

"Decidí seguir mi curiosidad y me uní al club de entomología", comentó.

Con el tiempo, Agudelo realizó su doctorado en Biología Organísmica y Evolutiva.

"Todo mi trabajo se ha centrado en los insectos. Me encantan; amo su diversidad y la forma en que se adaptan... Podría hablar de insectos todo el día. Son espectaculares. Son hermosos", afirmó Agudelo.

Un curso de idiomas abre las puertas al crecimiento profesional

Años atrás, en Colombia, Agudelo terminó enseñando ciencias en tres escuelas diferentes tras graduarse. Sin embargo, no lograba sacudirse la sensación de que faltaba algo. Dijo que sentía que no saber inglés constituía esa barrera que le impedía acceder a más información y, tal vez, obtener títulos adicionales y avanzar en su carrera profesional.

"Así que decidí hacer una pausa en mi carrera y venir a los Estados Unidos para realizar un programa de inglés de un año", dijo Agudelo.

Mientras cursaba su programa en la Worcester State University, Agudelo se dio cuenta de que empezaba a "aburrirse un poco" con el estudio exclusivo del inglés. Fue entonces cuando decidió buscar algunas oportunidades de voluntariado en el laboratorio del departamento de biología de la universidad.

"Eres simplemente un elemento más en este entorno magnífico, en este planeta magnífico". — Carolina "Caro" Muñoz Agudelo.

"Fui al departamento de biología y ofrecí mi ayuda", relató. "Puedo ofrecer mi trabajo como voluntaria en el laboratorio, ya que soy bióloga de formación".

Agudelo continuó sus estudios y trabajó como voluntaria en el laboratorio. Su determinación y su deseo de mantenerse activa y seguir aprendiendo culminaron en una oferta para cursar una maestría en biotecnología. Tras completar su maestría, asistió a una presentación en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Según Agudelo, quedó deslumbrada por los laboratorios de allí que trabajaban con abejas. De este modo, se reactivó su pasión por los insectos, especialmente por las abejas. Poco después, Agudelo se enteró de quela UMass Amherst estaba buscando un posible candidato para un doctorado.

"Así que fui a hablar con ese profesor, y me dijeron que sí. Trabajé con abejas", dijo.

Según su directora de tesis doctoral, la profesora Lynn Adler, la investigación de Agudelo abordó diversos factores estresantes que podrían afectar la salud de las abejas, incluidos los patógenos y la exposición a pesticidas.

"Le apasiona la agricultura, pero también le apasiona aprender sobre ecología y tender puentes entre la ciencia y la sociedad", comentó Adler. "Además, es una persona encantadora".

Su labor en Norcross Wildlife Foundation

Agudelo defendió su tesis en agosto de 2025. Sin embargo, su trayectoria profesional en los Estados Unidos apenas comenzaba. Mientras finalizaba su programa de doctorado, solicitó un puesto como directora de programación pública en la Norcross Wildlife Foundation. Se incorporó a la organización en febrero de 2025 y, según Ed Hood —actual supervisor de Agudelo—, llegó con excelentes recomendaciones.

Hood afirmó que la experiencia de Agudelo en el desarrollo de programas públicos y educativos en Norcross —así como su gestión y coordinación de la investigación, la recopilación de datos y la colaboración con académicos externos— ha beneficiado profundamente a la organización.

"He ampliado sus funciones (las de Agudelo) para que pase de gestionar únicamente nuestros programas públicos a dirigir la totalidad de nuestros programas públicos, educativos y de participación comunitaria, además de nuestro programa de investigación", dijo Hood. "Se trata de un amplio abanico de responsabilidades que incluirá la supervisión de un educador ambiental a tiempo completo, a quien estamos en proceso de contratar".

Trabajar con niños en Norcross, al tiempo que los introduce en el mundo de la vida silvestre, constituye un recordatorio constante de la propia infancia de Agudelo en Colombia. Ella siempre atesoró el tiempo que dedicó a explorar la naturaleza; al pasar tiempo al aire libre en la granja de su familia, aprendió a valorar el mundo que la rodeaba. Esa oportunidad de conectar con el entorno natural le permitió comprender quién era como persona.

"Eres tan solo un elemento más en este entorno magnífico, en este planeta magnífico", dijo Agudelo.

A través de sus numerosos programas de divulgación en Norcross, Agudelo busca animar a las personas —especialmente a aquellas que no suelen interesarse por la naturaleza— a conectar con ella. Para ello, se desplaza hasta donde se encuentran llevando consigo elementos naturales —por lo general, insectos vivos— o bien organiza sesiones de yoga al aire libre. Otra actividad que podría despertar el interés de la gente por la naturaleza consiste en recorrer los senderos que, según lo planeado por Agudelo, contarán este año con señalización bilingüe.

"Y así, poco a poco, incluso las personas más reticentes logran abrirse y, tal vez, deciden cambiar su perspectiva [sobre la naturaleza]", comentó Agudelo.

Fomentando la curiosidad

Agudelo también participa en una colaboración con el Eagle Eye Institute, con sede en Springfield y Holyoke, la cual se centra en ofrecer programas de aprendizaje y oportunidades para que los jóvenes experimenten bienestar, sentido de pertenencia y empoderamiento a través de su relación con la naturaleza; estos programas están dirigidos, en su mayoría, a comunidades desfavorecidas.

Existen programas dedicados a diversos temas —tales como los bosques, los insectos o la ecología acuática— a disposición de los estudiantes tanto durante el año escolar como durante las vacaciones de verano. Según Agudelo, estas sesiones son fundamentales, ya que enseñarán a las nuevas generaciones cómo cuidar el ecosistema para preservar la sostenibilidad del planeta.

«Estos chicos son el futuro», afirmó Agudelo, "y yo, personalmente, tengo la misión de iniciarlos en los campos de la ecología, la biología y la agricultura".

En cuanto a los padres, según Agudelo, ellos también podrían ayudar a fomentar el interés por la naturaleza en sus hijos. Algo que deben tener presente es no proyectar nunca sus propios miedos de adultos en los niños; en su lugar —señaló—, deberían intentar exponerlos a diversas experiencias al aire libre, a talleres dedicados a la vida silvestre o a centros de naturaleza.

"Los niños son muy curiosos", afirmó Agudelo. "Y creo que los padres tienen una gran responsabilidad a la hora de apoyar esa curiosidad".