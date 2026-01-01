© 2026 New England Public Media

FCC public inspection files:
WGBYWFCRWNNZWNNUWNNZ-FMWNNI

For assistance accessing our public files, please contact hello@nepm.org or call 413-781-2801.
PBS, NPR and local perspective for western Mass.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Great Performances

Lisette Oropesa performs “Qui la voce sua soave” in "I Puritani"

Season 53 Episode 23 | 1m 14s

Set during the English Civil War, Elvira (Lisette Oropesa) performs “Qui la voce sua soave” in Bellini’s opera "I Puritani."

Major series funding for GREAT PERFORMANCES is provided by The Joseph & Robert Cornell Memorial Foundation, the Anna-Maria and Stephen Kellen Arts Fund, the LuEsther T. Mertz Charitable Trust, Sue and Edgar Wachenheim III, Jody and John Arnhold, the Abra Prentice Foundation, The Starr Foundation, The Philip and Janice Levin Foundation, the Kate W. Cassidy Foundation, the Thea Petschek Iervolino Foundation, Seton J. Melvin, the Estate of Worthington Mayo-Smith, the Jack Lawrence Charitable Remainder Trust Worchell Lawrence, and Ellen and James S. Marcus.

Major corporate funding for GREAT PERFORMANCES is provided by Raymond James Financial.

Extra
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 2:37
American Masters
Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World
Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Preview: S40 E5 | 2:37
Watch 0:30
Independent Lens
True North: Canadian Myths and Black Power | Trailer
Global Black liberation movements converge in 1960s Montreal.
Preview: S27 E14 | 0:30
Watch 0:30
Antiques Roadshow
Preview: 250 Years of Americana
Preview: 250 Years of Americana
Preview: S30 E22 | 0:30
Independent Lens
Spice Road S2 E1
What does it take for an Indian restaurant to earn a Michelin star—for the first time in Chicago?
Special:
Watch 0:29
Independent Lens
Spice Road S2 | Trailer
It’s not just about what’s on the plate—it’s about the journeys behind it.
Preview: 0:29
Watch 0:26
FRONTLINE
"Baby Brokers" - Preview
Have lax laws left the for-profit adoption industry ripe for misconduct?
Preview: S2026 E7 | 0:26
Watch 0:30
Independent Lens
Assembly | Trailer
Follow the creation of an exhibition honoring Black and queer culture that blends vogue and AI.
Preview: S27 E13 | 0:30
Watch 6:11
PBS News Hour
Obama Center offers a new vision for presidential legacies
How the Obama Presidential Center offers a new vision for presidential legacies
Clip: S2026 E126 | 6:11
Watch 4:56
PBS News Hour
Artist celebrates the joy of the Black American experience
Derrick Adams celebrates the joy of the Black American experience through art
Clip: S2026 E126 | 4:56
Latest Episodes
All
  • All
  • Great Performances Season 53
  • Great Performances Season 52
  • Great Performances Season 51
  • Great Performances Season 50
  • Great Performances Season 49
  • Great Performances Season 48
  • Great Performances Season 47
  • Great Performances Season 46
  • Great Performances Season 45
  • Great Performances Season 44
  • Great Performances Season 43
  • Great Performances Season 42
  • Great Performances Season 41
  • Great Performances Season 40
  • Great Performances Season 39
  • Great Performances Season 38
  • Great Performances Season 37
  • Great Performances Season 36
  • Great Performances Season 35
Great Performances
Great Performances at the Met: I Puritani
Soprano Lisette Oropesa and tenor Lawrence Brownlee star as Elvira and Arturo.
Episode: S53 E23
Watch 2:22:03
Great Performances
Great Performances at the Met: Andrea Chénier
Giordano’s tragedy stars tenor Piotr Beczała.
Episode: S53 E22 | 2:22:03
Watch 1:23:15
Great Performances
An Evening with Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger performs at London’s Royal Albert Hall for the first time.
Episode: S53 E21 | 1:23:15
Watch 2:42:27
Great Performances
Great Performances at the Met: Arabella
Strauss’ romance brings the glamour of 19th-century Vienna
Episode: S53 E20 | 2:42:27
Watch 2:10:08
Great Performances
Irving Berlin’s Top Hat
Directed and choreographed by three-time Tony winner Kathleen Marshall.
Episode: S53 E19 | 2:10:08
Watch 2:14:15
Great Performances
Suffs
Recorded from Broadway, this musical tells the story of the American suffragist movement.
Episode: S53 E18 | 2:14:15
Watch 1:16:36
Great Performances
Josh Groban: An Intimate Evening at The Union Chapel
Josh Groban returns to PBS in a special, personal concert at Union Chapel.
Episode: S53 E17 | 1:16:36
Watch 53:55
Great Performances
Now Hear This – “The Iceland Sound”
Scott Yoo crosses this sunlit, rainy, volcanic land of extremes to meet Icelandic composers.
Episode: S53 E16 | 53:55
Watch 53:55
Great Performances
Now Hear This – “The Call of Istanbul”
With a host of Turkish musicians, Scott Yoo explores the city.
Episode: S53 E15 | 53:55
Watch 53:55
Great Performances
Now Hear This – “Everyone Loves Joplin”
Scott Joplin was the king of ragtime, a new kind music for the turn of the 20th century.
Episode: S53 E13 | 53:55