© 2026 New England Public Media

FCC public inspection files:
WGBYWFCRWNNZWNNUWNNZ-FMWNNI

For assistance accessing our public files, please contact hello@nepm.org or call 413-781-2801.
PBS, NPR and local perspective for western Mass.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Great Performances

Onegin’s Arioso from "Eugene Onegin"

Season 53 Episode 24 | 1m 12s

Iurii Samoilov performs as "Onegin's Arioso" in the opera "Eugene Onegin" from the Metropolitan Opera.

Major series funding for GREAT PERFORMANCES is provided by The Joseph & Robert Cornell Memorial Foundation, the Anna-Maria and Stephen Kellen Arts Fund, the LuEsther T. Mertz Charitable Trust, Sue and Edgar Wachenheim III, Jody and John Arnhold, the Abra Prentice Foundation, The Starr Foundation, The Philip and Janice Levin Foundation, the Kate W. Cassidy Foundation, the Thea Petschek Iervolino Foundation, Seton J. Melvin, the Estate of Worthington Mayo-Smith, the Jack Lawrence Charitable Remainder Trust Worchell Lawrence, and Ellen and James S. Marcus.

Major corporate funding for GREAT PERFORMANCES is provided by Raymond James Financial.

Extra
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 2:04
POV
Trailer | Remake
Trailer for Remake by director Ross McElwee.
Preview: S39 E6 | 2:04
Watch 1:50
POV
Trailer | Arrest the Midwife
Trailer for Arrest the Midwife by director Elaine Epstein.
Preview: S39 E5 | 1:50
Watch 2:37
American Masters
Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World
Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Preview: S40 E5 | 2:37
Watch 2:57
POV
Trailer | How to Build a Library
Trailer for How to Build a Library by directors Maia Lekow and Christopher King.
Preview: S39 E4 | 2:57
Watch 4:37
Independent Lens
Spice Road | What Indians REALLY Eat for Breakfast | S2 E7
Forget toast and cereal—this is how India does breakfast.
Special: 4:37
Watch 1:59
POV
Trailer | The Gas Station Attendant
Trailer for The Gas Station Attendant by director Karla Murthy.
Preview: S39 E3 | 1:59
Watch 4:20
POV
Trailer | For Venida, For Kalief
Trailer of For Venida, For Kalief by director Sisa Bueno.
Preview: S39 E2 | 4:20
Watch 9:35
PBS News Hour
Thomas Jefferson's complicated legacy
Thomas Jefferson's complicated legacy 250 years after the Declaration of Independence
Clip: S2026 E150 | 9:35
Watch 6:13
PBS News Hour
Trump loyalists, election deniers win Arizona GOP primaries
The implications of Trump loyalists and election deniers winning GOP primaries
Clip: S2026 E150 | 6:13
Latest Episodes
All
  • All
  • Great Performances Season 53
  • Great Performances Season 52
  • Great Performances Season 51
  • Great Performances Season 50
  • Great Performances Season 49
  • Great Performances Season 48
  • Great Performances Season 47
  • Great Performances Season 46
  • Great Performances Season 45
  • Great Performances Season 44
  • Great Performances Season 43
  • Great Performances Season 42
  • Great Performances Season 41
  • Great Performances Season 40
  • Great Performances Season 39
  • Great Performances Season 38
  • Great Performances Season 37
  • Great Performances Season 36
  • Great Performances Season 35
Great Performances
Great Performances at the Met: Eugene Onegin
Soprano Asmik Grigorian returns to the Met as Tatiana.
Episode: S53 E24
Watch 2:55:45
Great Performances
Great Performances at the Met: I Puritani
Soprano Lisette Oropesa and tenor Lawrence Brownlee star as Elvira and Arturo.
Episode: S53 E23 | 2:55:45
Watch 2:22:03
Great Performances
Great Performances at the Met: Andrea Chénier
Giordano’s tragedy stars tenor Piotr Beczała.
Episode: S53 E22 | 2:22:03
Watch 1:23:15
Great Performances
An Evening with Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger performs at London’s Royal Albert Hall for the first time.
Episode: S53 E21 | 1:23:15
Watch 2:42:27
Great Performances
Great Performances at the Met: Arabella
Strauss’ romance brings the glamour of 19th-century Vienna
Episode: S53 E20 | 2:42:27
Watch 2:10:08
Great Performances
Irving Berlin’s Top Hat
Directed and choreographed by three-time Tony winner Kathleen Marshall.
Episode: S53 E19 | 2:10:08
Watch 2:14:15
Great Performances
Suffs
Recorded from Broadway, this musical tells the story of the American suffragist movement.
Episode: S53 E18 | 2:14:15
Watch 1:16:36
Great Performances
Josh Groban: An Intimate Evening at The Union Chapel
Josh Groban returns to PBS in a special, personal concert at Union Chapel.
Episode: S53 E17 | 1:16:36
Watch 53:55
Great Performances
Now Hear This – “The Iceland Sound”
Scott Yoo crosses this sunlit, rainy, volcanic land of extremes to meet Icelandic composers.
Episode: S53 E16 | 53:55
Watch 53:55
Great Performances
Now Hear This – “The Call of Istanbul”
With a host of Turkish musicians, Scott Yoo explores the city.
Episode: S53 E15 | 53:55