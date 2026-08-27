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PBS News Hour

Gaza's youth search for hope in devastated homeland

Season 2026 Episode 176 | 6m 45s

This week in Gaza, the ceasefire between Israel and Hamas is again under strain. Continued Israeli strikes drew criticism from the head of the U.S.-backed Board of Peace. Even the simple joy of flying a kite sparked fear on both sides of the border. Nick Schifrin has a look at ordinary life in Gaza under still extraordinary circumstances.

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