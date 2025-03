Elizabeth Román asciende a editora ejecutiva para NEPM news

Feb. 28, 2025, SPRINGFIELD, Mass. — Elizabeth Román ha sido ascendida a editora ejecutiva para NEPM News. Román se unió a New England Public Media (NEPM) como editora en jefe en 2022 después de ser reportera por casi dos décadas en The Republican. En su nuevo rol, Román supervisará la galardonada sala de redacción local, determinando las necesidades de la comunidad, estableciendo prioridades editoriales y supervisando a periodistas, conductores de programas locales, freelancers y pasantes.

Read this in English

“Elizabeth es una líder natural cuya inteligencia, dedicación y buen humor inspira a todo el que conoce”, dijo Matt Abramovitz, presidente de NEPM, en inglés. “Tiene un gran criterio para las noticias y la perspectiva que viene de haber crecido y desarrollado una carrera en periodismo aquí en nuestra región”.

Sam Hudzik, quien ha liderado la redacción de NEPM por más de una década, dejará la estación y el mundo de los medios públicos para un puesto en ley inmobiliaria en Marzo. Como editora ejecutiva de noticias, Román tomará la supervisión de la sala de redacción, reportando para el vicepresidente de contenido y estrategia de audencia de NEPM.

“El instinto, talento y trabajo arduo de Elizabeth ha ayudado a empoderar esta redacción desde el momento en que llegó”, dijo Hudzik en inglés. “No puedo estar más contento de que ella haya sido elegida para liderar este increíble grupo de reporteros y locutores. Como su amigo, estoy orgulloso. Como un oyente de NEPM, estoy emocionado”.

Abramovitz dijo que él está confiado en el liderazgo de Román para la redacción de NEPM.

“Cuando la información fiable y balanceada sobre nuestra comunidad es más vital que nunca y no puede tomarse por sentado, tenemos mucha suerte de tener a Elizabeth tomando las riendas de Sam”, dijo Abramovitz. “No podemos tener a una mejor persona liderándonos ahora”.

NEPM News produce 75 noticieros a la semana, junto con reportajes, entrevistas y comentarios en su estación insignia, 88.5 NEPM, y en nepm.org. Los recientes reportajes han cubierto fuerza laboral y escasez de vivienda, inseguridad alimentaria, preservación agrícola, el impacto de los eventos climáticos extremos, inmigración, reasentamiento de refugiados, la limpieza del Río Housatonic, salud reproductiva, disparidades raciales y socioeconómicas, protestas y arrestos en campus universitarios, y más. NEPM también produce el podcast semanal “Beacon Hill in 5”, y la serie limitada de podcasts “The Secrets We Keep”.

“Ser parte de la redacción de NEPM ha sido una de las experiencias más significativas de mi vida”, dijo Román en inglés. “Estoy agradecida con todos los editores, colegas reporteros y los líderes de redacción de mi carrera, especialmente con Sam, quien me ha ayudado a llegar hasta aquí. Creo en nuestra misión de traer noticias que no solo sean impactantes e informativas pero que despierten la curiosidad de los oyentes sobre la importancia de lo que ocurre en el oeste de Massachusetts a diario. Soy una orgullosa nativa de Springfield y una mujer puertorriqueña que continuará trabajando con este talentoso equipo periodístico para reportar historias que incluyan a las voces menos representadas de nuestra comunidad”.

Román ha sido residente de Springfield por años. Se graduó en Holyoke Community College y en UMass Amherst. En recientes años, editó El Pueblo Latino, fue cofundadora de Colectivo de Medios Latinos, y fue panelista en los programas de NEPM, “The Fabulous 413” y “The Rundown with Carrie Saldo”.

Como la estación de medios públicos sin fines de lucro de la región, NEPM está comprometido a compartir historias importantes, y brindar una plataforma a voces diversas, mientras construye una conexión más profunda con los asuntos que más le importan a los residentes del oeste de Massachusetts. Como parte del New England News Collaborative, NEPM reporta desde el oeste de Mass con estaciones de medios públicos de todo New England, y trae importantes historias regionales a su audiencia. Una nueva alianza , Connecting the Commonwealth, lleva los reportajes de NEPM, GBH News y CAI a las audiencias de todo Massachusetts y permite la colaboración entre las tres salas de redacción en historias que impactan al estado.

Traducción para NEPM por María Aguirre