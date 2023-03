Someter un currículum en línea es una barrera para algunos solicitantes de empleo

En Massachusetts y muchas otras partes del país hay una escasez de mano de obra y las empresas que dependen exclusivamente de las aplicaciones de empleo en línea están excluyendo a un grupo de personas que quieren trabajar.

Casi todas las empresas - incluidas las que pagan el salario mínimo- exigen que los candidatos presenten su aplicación por Internet. Pero no todos los solicitantes de empleo tienen computadoras, acceso al Internet o la destreza en tecnología necesaria para presentar una aplicación.

En una feria de empleo que se llevó a cabo el mes pasado en el Greenfield Community College, 29 empresarios estaban sentados detrás de unas mesas, listos para hablar con candidatos. Uno tiene cinco puestos por llenar. Otra 50. Otra tiene 69 puestos disponibles..

La tecnologia puede ser un reto

Con la escasez de mano de obra, los solicitantes de empleo deben de tener muchas opciones. Pero ese no ha sido el caso para Jesse Morrison, de Vernon, Vermont.

"Es un reto. Eso es todo lo que puedo decir, hacer las cosas por Internet”, dijo Morrison. "No siempre va bien".

Morrison pasó más de la mitad de sus 51 años conduciendo un camión de propano. Quiere trabajar. Tiene una computadora e Internet, pero se quedó atascado -al principio- al subir una aplicación de empleo.

"Una decía que tenía que ser en formato PDF, cuando intentabas subirla. Y uno se pregunta: '¿Qué es eso? ¿Qué tipo de papel es ése? Pero seguía diciendo que no lo aceptaba porque no era uno [PDF]", dijo Morrison.

Pershing Reid, de Orange, también tiene una computadora e Internet, y también tiene problemas sometiendo su aplicación por Internet. La experiencia laboral de este hombre de 72 años incluye conducir un autobús de la MBTA en Boston. Busca trabajo conduciendo un camión o un autobús.

"Intenté [presentar la aplicación por Internet], pero no llegué muy lejos", explica Reid. "Fui al sitio en línea... pero simplemente no me dijo cómo someter la solicitud. Como no me decía cómo entrar, no pude aplicar".

Reid incluso visitó la empresa en persona, pero lo dirigieron a su página de web.

Otra empresa, Mativ, fabricante de plásticos de Greenfield, tiene 15 posiciones abiertas. Según los anuncios de empleo en línea, algunos puestos incluyen una bonificación por firma de $3,000.

Crystal Fish, socia de recursos humanos, dice que si un candidato tiene problemas para enviar su solicitud, estará encantada de ayudarle.

"No hemos tenido a nadie que haya tenido problemas aplicando a través de nuestra página de web, o al menos que nosotros sepamos", afirmó Fish.

De hecho, la mayoría de los reclutadores de la feria de empleo de Greenfield dijeron que no habían oído hablar del problema.

Pero Maura Geary, organizadora de la feria, lo conoce bien. Geary es la directora ejecutiva del MassHire Franklin Hampshire Career Center.

"Algunas personas realmente no pueden acceder a la aplicación en línea. Así que necesitan que se les guíe a través de la aplicación en línea", ella dijo.

El personal del centro de empleo incluye un navegador digital que ofrece a los solicitantes de empleo tres clases de una hora sobre aspectos básicos de la tecnología — por ejemplo, la creación de una cuenta de correo electrónico y como subir un currículum. El centro también ofrece talleres.

"Muchas de las primeras entrevistas son virtuales", explica Geary. "Hacemos cursos para que se pongan al día en todas las diferentes herramientas de mano de obra que son necesarias para conseguir un trabajo".

En los últimos dos años, el centro de empleo ha regalado 592 Chromebooks. Según Geary, el estado ha regalado 10,131 desde diciembre de 2020.

Y si un solicitante de empleo no puede pagar el acceso al Internet, el centro lo ayudará a solicitar el programa de conectividad asequible de la Comisión Federal de Comunicaciones, que ayuda a pagar el servicio. El programa también ayudará con los costos de una computadora o una tableta a los hogares que cumplan los requisitos.

En comparación con el resto del estado, Geary dijo que los condados de Franklin y Hampshire tienen más solicitantes de empleo con discapacidad, y un poco más que tienen 55 años o más - algunos que enfrentan desafíos digitales.

"Definitivamente trabajamos con empleados mayores que se enfrentan a barreras tecnológicas y también descriminacion por edad, francamente, en su busca de nuevas carreras", dijo Geary.

Melanie Gelaznik, directora ejecutiva MassHire Berkshire Career Center, dijo que la gente viene todos los días en busca de ayuda para solicitar puestos de trabajo en línea.

"Las personas con menos ingresos y quizás con un nivel educativo más bajo tienen más dificultades", dijo Gelaznik.

Un derecho humano

Además de los adultos mayores y las personas con ingresos más bajos, la brecha digital afecta de forma desproporcionada a las personas con discapacidades mentales, de desarrollo e intelectuales o con un nivel de inglés limitado, junto con las personas que viven en un lugar que carece de infraestructura de Internet.

En el oeste de Massachusetts, según el censo de EE.UU., el condado de Hampden tiene el mayor porcentaje de hogares sin computadoras.

Estas barreras digitales llegaron a un punto crítico hace unos tres años, cuando un nuevo verbo entró en el léxico nacional: Zoom.

"Estábamos encerrados, bloqueados", recuerda Frank Robinson, vicepresidente de salud pública de Baystate Health. "Si yo tengo problemas para conectarme, ¿qué pasa con nuestros consumidores, residentes, pacientes? ¿Cómo se conectan a los servicios?"

Al principio, hasta para vacunarse había que dominar los sistemas en línea.

Pero la preocupación de Robinson no se limitaba a los pacientes que necesitaban citas médicas.

"¿Cómo conseguir comida? ¿Cómo se conseguía, en aquella época, el equipo de protección? Todo eso estaba en línea. Y si la gente no estaba conectada en línea, quedaba fuera de cualquier tipo de protección", explicó Robinson.

Afirmó que las personas más afectadas ya habían sufrido desigualdades antes de la pandemia.

"Los negros, los morenos, las personas discapacitadas y los ancianos también tenían problemas porque ya sufrían desigualdades significativas", el dijo.

Estar conectado y dominar las herramientas digitales es lo que Robinson llama un derecho civil y un derecho humano.

"Si no tienes ese nivel de competencia, no puedes participar completamente en la sociedad", el dijo.

En el verano de 2020, Robinson convocó una reunión de grupos interesados en el oeste de Massachusetts. La coalición, que ahora cuenta con 30 organizaciones, se llama Alianza para la Equidad Digital. Incluye bibliotecas, escuelas y al menos un proveedor de viviendas asequibles.

Descubriendo un nuevo mundo

Nancy Eve Cohen / NEPM Jose Ángel Hernández asiste a un curso de computación ofrecido por Way Finders en Holyoke, Massachusetts, el 14 de febrero de 2023.



Un martes por la noche, unos 10 estudiantes sentados con sus portátiles abiertos asisten a su segundo curso de informática ofrecido por Way Finders en Holyoke. El tema de esa noche eran las finanzas y las herramientas digitales que ayudan a la gente a presupuestar.

Antes de asistir al primer curso, José Ángel Hernández, de 58 años, intentó enviar solicitudes de empleo utilizando su teléfono.

"Primeramente no tenía la computadora", dijo Hernández. "Trataba de hacerlo en el celular, pero era imposible, porque no veo".

Ese es un problema común para los solicitantes de empleo que solo tienen un teléfono. Como parte del curso, Way Finders le dio a cada alumno un Chromebook. Hernández prácticamente abraza el suyo.

"Si, esta es mía", el dice. "Me la regalaron y pude realizar la aplicación y enviar el resume y la carta de presentación.”

Después de tomar su primer curso de computadora el verano pasado, Hernández presentó una solicitud de empleo en línea y fue contratado en noviembre.

"Me encanta este trabajo. Me gusta ayudar. Me encanta", el afirma.

Trabaja en una oficina del programa WIC para mujeres, bebés y niños.

Además, puede hacer la compra, pagar sus facturas, consultar su cuenta bancaria por Internet y tener citas de telesalud con el médico de su madre. Y ahora tiene correo electrónico.

Hernández dice que utilizar una computadora le ha ayudado a descubrir el mundo.

"Cuando empecé a trabajar con la computadora, me di cuenta de lo importante que era para mí. Porque esto te abre la mente, te abre los ojos, tú descubres mundos usando una computadora”, el dijo.

Su compañera de clase, Grisel Monserrate, de 59 años, dice que no sabía mucho de computadoras antes de hacer los cursos. ¿Y ahora?

"Me hace sentir segura de mí misma de que puedo lograr muchas de las cosas que quiero", ella dijo.

Monserrate cuida de su madre, enferma de Alzheimer. Y ha creado y dirige un grupo de apoyo para otros cuidadores hispanohablantes, llamado Cuidadores Unidos. Dice que su nuevo conocimiento de la computadora le permite hacer mucho más por el grupo.

"Me hace feliz poder ayudar a otras personas", dice Monserrate.

Way Finders está a punto de ofrecer clases de computación a otros 80 estudiantes este año con la ayuda del grupo Tech Goes Home, con sede en Boston. La primera clase para personas mayores empezará en mayo en Springfield.

Tech Goes Home se asocia con organizaciones como Way Finders, que ya han generado confianza en sus comunidades, y las entrenan para que enseñen a personas, algunas que nunca han utilizado una computadora.

El año pasado, Tech Goes Home tuvo 4,000 graduados en sus talleres de computación, todos ellos del este de Massachusetts.

El Director General de Tech Goes Home, Dan Noyes, afirma que la edad, el idioma, los ingresos y las discapacidades contribuyen a la brecha digital.

"Pero lo que es aún más nefario es que la brecha digital es un problema de justicia racial en casi todos los puntos de datos que se analizan", el dijo. "Existe una enorme brecha racial entre los que tienen acceso y los que no".

Noyes afirmó que la necesidad de estas habilidades es aún más crítica que antes de la pandemia, porque gran parte de la vida se ha movido al Internet, incluido el mercado laboral.

"Las barreras no sólo para conseguir un trabajo, sino para mantenerlo y tener éxito, dependen en gran medida de tener competencias digitales", dijo Noyes.

En Holyoke, Monserrate dijo que cuando llegó de Puerto Rico, alguien le dijo que no conseguiría nada si no hablaba inglés.

"Y todo esto me hizo sentir que ‘Si yo puedo, si lo voy a lograr’ y me siento feliz ahora", ella dijo.

Su objetivo: establecer una guardería para niños en su hogar.

Traducido por Elizabeth Román para NEPM