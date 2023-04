El nuevo concilio latino de Healey sólo cuenta con 1 miembro representando el oeste de Massachusetts

To read this article in English click here.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, anunció la semana pasada la lista de personas que formarán parte de su Governor's Council on Latino Empowerment (Concilio para el Empoderamiento Latino). Aunque hay latinos de muchas organizaciones e industrias representados, una parte del estado se quedó atrás.

El representante estatal Carlos González, demócrata de Springfield, miró rápidamente la lista el martes pasado y encontró que le faltaba algo.

"Esperaba que hubiera un poco más de representación del oeste de Massachusetts", dijo. "Tenemos uno de los grupos demográficos latinos más grandes. Así que pensé que sería vital para la comunidad tener más representación en este grupo latino que va a asesorar a la gobernadora."

La lista publicada cuenta con 37 nombres y sólo una persona — Samalid Hogan, CEO de Greylock Management Consulting en Holyoke — trabaja y vive en el oeste de Massachusetts.

Otra miembra del concilio, Grace Moreno, directora ejecutiva del Massachusetts LGBT Chamber of Commerce, con sede en Boston, creó una sucursal de la agencia en Easthampton

Una portavoz de Healey, Karissa Hand, confirmó que sólo Hogan vive en el oeste de Massachusetts.

"Nuestra administración se enorgullece de tener representación del oeste de Massachusetts en todos los concilios y comisiones, incluido el Latino Empowerment Council", dijo Hand, cuando se le preguntó acerca de la falta de representación del oeste del estado. "También seguiremos invitando a nuevos miembros a este concilio".

Hay unos 883, 000 latinos en Massachusetts, que representan el 12.8% de la población del estado, según la Oficina del Censo de EE.UU..

Las ciudades y pueblos con mayor concentración de latinos son Lawrence, con un 82.3%; Chelsea, con un 66.1%; Holyoke, con un 53.4%; y Springfield, con un 47.5%.

Más del 16% de los latinos del estado viven en los cuatro condados del oeste de Massachusetts, pero la representación del oeste de Massachusetts en el consejo estatal es menos del 3%.

González, que forma parte del Black and Latino Legislative Caucus del estado, dijo que se puso en contacto con el equipo de Healey para ver si necesitaban recomendaciones del oeste de Massachusetts.

"No recibí respuesta. Creo que tenemos que ... asegurarnos de que la comunidad latina en el oeste de Massachusetts — que es una parte vital e importante de la diversidad del estado — que se escuchen sus voces", dijo.

Hogan asistió a su primera reunión del concilio el miércoles pasado en Boston. Dijo que le sorprendió ver que era la única del oeste del estado.

"Geográficamente, no vi a nadie de este lado, del oeste de Massachusetts", dijo.

Sin embargo, se alegró de ver una amplia variedad de orígenes étnicos y campos de especialización.

"Hay mucha diversidad en el grupo, en el sentido de que hay organizaciones sin fines de lucro y personas que representan a [empresas] privadas, así como fundaciones y personas de diversas etnias como Puerto Rico, México y otros países. Y llevan mucho tiempo viviendo aquí", dijo.

Hogan también formó parte de la comisión latina del ex gobernador Charlie Baker, y dijo que había más representación en esa junta, lo que le hizo preguntarse por qué no era el caso esta vez. Esa comisión era mucho más pequeña, con sólo 28 miembros, y tenía al menos tres miembros que representaban al oeste de Massachusetts.

"No estoy segura de por qué. No sé si tal vez preguntaron y la gente dijo que no, porque es algo difícil pedirle a alguien que se comprometa a cuatro años de trabajo voluntario", Hogan dijo.

A pesar de su papel como única representante del oeste de Massachusetts, Hogan expresó su entusiasmo por el trabajo que emprenderá el grupo.

Dijo que el papel de la comisión anterior era recopilar información a través de sesiones de escucha en todo el estado.

Este nuevo concilio, dijo Hogan, está listo para implementar cambios.

"Lo realmente bueno del concilio ahora es que ya hemos terminado de planificar. Vamos a examinar las recomendaciones y a todo lo que... no se haya hecho y a empezar a elegir cosas que podamos poner en práctica", dijo.