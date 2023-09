To read this article in English, click here.

El New North Citizens Council, una agencia sin fines de lucro de Springfield, Massachusetts, que ofrece servicios sociales bilingües al condado de Hampden, celebra 50 años de aniversario este mes.

Maria Ligus, directora ejecutiva de la agencia, dijo que New North sirve a una comunidad diversa. Ligus, que ha dirigido la agencia durante diez años, añadió que esta diversidad se refleja también en los empleados.

"Los miembros de nuestra junta son 98% personas de color. Nuestro liderazgo ejecutivo está compuesto en un 100% de personas de color. Tenemos 145 empleados y el 90% son personas de color y el 95% son mujeres", dijo. "Entonces, cuando la gente de otras organizaciones me dice: 'No puedo encontrar a nadie [para contratar]'. No, esto es prueba [que si hay gente dispuesta]".

Elizabeth Román / NEPM New North Citizens Council celebra 50 años de servicio a los residentes de Springfield en el MGM Springfield el 22 de septiembre de 2023.

La agencia celebró su aniversario con una gala en el MGM Springfield el viernes donde honraron a varios líderes comunitarios.

Ligus dijo que New North fue fundado como un consejo de vecindad en 1973 por Bárbara Rivera, quien falleció en 2005 . La agencia fue una de las primeras en ofrecer servicios sociales bilingües. Desde programas para mujeres embarazadas y nuevas madres hasta iniciativas de salud contra el VIH y el SIDA, la agencia también sirvió como enlace entre la comunidad y la ciudad cuando se trataba de las necesidades sociales y económicas del vecindario.

"Siguiendo los pasos del movimiento por los derechos civiles y el movimiento por los derechos de los latinos, Bárbara y un pequeño grupo de personas comprometidas crearon el consejo. En ese momento, teníamos alrededor de 30 empleados y nuestro presupuesto operativo era de alrededor de $3 millones", dijo.

La agencia ahora tiene más de 100 empleados y un presupuesto operativo de casi $13 millones. También hay planes para un nuevo centro comunitario, el Barbara Rivera Family & Community Center en Chestnut Street. La agencia presta servicios a los 11,000 residentes que viven en el North End de la ciudad y a más de 5,000 residentes de toda la ciudad a través de sus servicios sin cita previa.

La presentadora principal del evento fue Gladys Oyola-López, nombrada como la primera comisionada electoral y secretaria municipal latina de la ciudad. Ella compartió su historia de cómo fue criada en las oficinas de New North mientras su madre trabajaba para la agencia.

"Se puede decir que soy uno de los niños que representan la historia de New North... Asistí al campamento de verano de New North cuando era niña. Mi madre trabajó como administradora de casos en New North. Mis primeras experiencias como voluntaria fueron todas en New North," ella dijo. "La primera vez que formé parte de una junta directiva fue en la junta directiva de New North. Mi primer trabajo en el Ayuntamiento en la oficina de elecciones fue gracias a New North, y muchos años después, mis hijas también asistieron al campamento de verano en New North.”

Oyola-López dijo que la agencia continúa sirviendo a la comunidad y está orgullosa de haber comenzado allí.

"El New North Citizens Council siempre ha sido una incubadora para logros grandes, una incubadora de compromiso cívico, un ejemplo brillante de lo que debería ser cualquier agencia dedicada al servicio público", dijo.