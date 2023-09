Gobernadora Healey habla sobre accesibilidad lingüística, MCAS, inmigración y el consejo latino

To read this article in English, click here.

Es el Mes de la Herencia Hispana, el primero para Maura Healey como gobernadora de Massachusetts. Entre los muchos temas que Healey tiene en mente está ayudar a encontrar refugio y otros recursos para las miles de familias inmigrantes que llegan al estado, muchas — pero no todas — de países latinoamericanos. Están huyendo de lo que Healey llama "dificultades y angustias inimaginables".

"Eso es lo que los ha obligado a venir aquí, y en muchos casos con un gran riesgo para ellos y sus hijos", dijo Healey. "Pero aquí están. Y simplemente estamos tratando de encontrar una manera de hacer que todo esto funcione. Pero requiere una intervención más directa, una intervención inmediata por parte del gobierno federal.”

Los comentarios de Healey vinieron durante una entrevista en el Capitolio de Boston con Elizabeth Román de NEPM. Elizabeth comenzó preguntándole a Healey sobre su Consejo de Empoderamiento Latino y qué quiere que logren sus miembros en su primer mandato.

Gobernadora Maura Healey: Una de las cosas que fue realmente importante para mí fue asegurarnos de empoderar a las personas y trabajar en colaboración con la comunidad. Creé el Consejo de Empoderamiento Latino porque quería que la gente entendiera que eso es realmente lo que yo buscaba. Empoderamiento. Y quería un consejo que estuviera dispuesto a salir, tener sesiones de escucha y regresar y decirme: "Gobernadora, esto es lo que debemos hacer para crear riqueza en nuestra comunidad. Esto es lo que debemos hacer para abordar una crisis de vivienda. Esto es lo que debemos hacer para cerrar las disparidades de salud..."

Estoy agradecida a los miembros de nuestro Consejo de Empoderamiento Latino. Me reúno regularmente con ellos. Hace poco me presentaron recomendaciones que tengo muchas ganas de implementar. Tantas buenas ideas sobre lo que podemos hacer realidad ahora. Ese es el trabajo del consejo.

Hablemos un poco de la orden ejecutiva de accesibilidad lingüística que firmaste recientemente. Obviamente en Springfield y Holyokehay una gran población latina que es bilingüe, pero algunos de ellos sólo hablan español. Entonces, ¿hablamos un poco sobre cómo va eso?

Emití una orden ejecutiva que exige que todas las agencias mejoren el acceso al idioma en todo el gobierno estatal porque no podemos hacer nuestro trabajo y servir al público a menos que estemos allí hablando su idioma. Ya sabes, es tan básico. Y como alguien que era abogada de derechos civiles, me importa mucho la capacidad de las personas para acceder al gobierno y a los servicios. Y a veces hay diferentes barreras, y una de las barreras puede ser el idioma. Bueno, simplemente tenemos que eliminar eso de la ecuación.

Al mismo tiempo, también necesitamos aumentar nuestra capacidad lingüística en nuestros equipos, en nuestro personal. También significa más representación. Estoy orgullosa de todos los latinos que hemos incorporado a la administración trabajando en todos los niveles. Es muy importante porque no vamos a tener las políticas, las leyes y las acciones que necesitamos, que se adapten al momento y a lo que debemos hacer para servir a nuestras comunidades, a menos que tengamos a todos representados en la mesa.

Por eso, la accesibilidad al idioma es básica. No podrás acceder a un servicio si no entiendes el sitio web, si no entiendes el formulario que debes completar; es tan básico como eso.

Y cambiemos de tema a la educación, pero también tiene que ver con la accesibilidad y el lenguaje. Muchos estudiantes, particularmente en Holyoke, solo hablan español, cuando llegan de otros países. La Fiscal General Andrea Campbell ha certificado una posible pregunta electoral que eliminaría el MCAS como requisito para la graduación. ¿Cree que es algo que se debería llevar a los votantes para que decidan o es realmente una pregunta que el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE por sus siglas en inglés) y los distritos escolares individuales deben seguir analizando?

Creo que si se obtienen suficientes firmas, serán los votantes quienes decidirán. Sin embargo, creo que lo importante es que, como gobernadora, quiero asegurarme de que lo que estamos haciendo por nuestros estudiantes los prepare para el éxito. Quiero asegurarme de que en Massachusetts, donde estamos orgullosos de ser el hogar de la primera escuela pública del país, tengamos el derecho a una educación consagrada en nuestra Constitución. Queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible por nuestros estudiantes.

Por eso... en mi primer presupuesto, financié completamente la Ley de Oportunidades Estudiantiles. Hicimos inversiones históricas en la educación desde kindergarten hasta el grado 12. Apoyamos, por ejemplo, la diversidad de educadores. Sabemos que a los estudiantes no les va tan bien cuando no tienen un maestro y un educador en el salón de clases que se parezca a ellos, que hable su idioma. Tenemos que trabajar en la diversidad de los educadores.

Y con el MCAS, es realmente una herramienta de evaluación. Y la pregunta para mí y las conversaciones y el trabajo que DESE y el gobierno deben hacer es: ¿qué estamos evaluando? ¿Cuáles son las cosas que no estamos evaluando y que deberíamos evaluar? Porque queremos preparar a nuestros estudiantes para el éxito.

Nunca quiero que un examen castigue a nuestros estudiantes. Nuestro trabajo es apoyar a los estudiantes, trabajar con ellos a su nivel, ayudarlos a crecer, ayudarlos a aprender. No importa lo que suceda con una pregunta electoral, ese es el trabajo que mi administración va a hacer.

Sabemos que para los estudiantes para quienes el inglés no es su primer idioma, el MCAS o cualquier examen puede presentar desafíos si no se realiza, si no se presenta, de una manera justa y equitativa. Siempre queremos eliminar los prejuicios de cualquier programa, incluido cualquier examen. Estas son algunas de las cosas en las que estamos trabajando y analizando porque es una cuestión de ser justo.

Hablemos del fondo para agricultores, se habla mucho de los agricultores, de los cuales sí hay muchos latinos... Pero tengo curiosidad acerca de los trabajadores migrantes que trabajan en estas granjas, que viajan con sus familias a diferentes lugares. ¿Puede hablarnos sobre cómo estos fondos están ayudando a esas familias y qué ha escuchado de las familias migrantes que dependen de estos [ingresos]?

Bueno, es absolutamente devastador. El clima, las inundaciones que vimos, particularmente en el oeste y centro de Massachusetts, que destruyeron más de 100 granjas. Y con eso, el sustento de los trabajadores. Y entonces nuestro equipo actuó rápidamente. Solicitamos $20 millones a la Legislatura y también creamos un fondo para migrantes. Y pudimos recaudar a través de la filantropía poco más de $3 millones para estos fondos. Parte de ese dinero irá directamente a los trabajadores, para ayudar a cubrir los salarios.

Es realmente importante que aprovechemos este momento para darnos cuenta y actuar. Estas tormentas son consecuencia directa del clima y de las fallas de los líderes de actuar cuando se trata de hacer lo que debemos hacer para abordar el cambio climático. También debemos pensar en la fuerza laboral, porque siempre es así, con el clima y con la crisis climática en la que estamos, son las comunidades de color y las personas de bajos ingresos las que siempre se ven afectadas de manera desproporcionada y adversa por estos eventos. Por eso, debemos asegurarnos de brindar el apoyo y fortalecer esa infraestructura.

Nos unimos a los trabajadores. Apoyamos a los trabajadores migrantes. No podríamos tener la economía que tenemos si no fuera por las contribuciones de nuestros trabajadores migrantes.