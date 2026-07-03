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PBS News Hour

News Wrap: Iran begins funeral ceremonies for Khamenei

Season 2026 Episode 137 | 5m 34s

In our news wrap Friday, Iran began funeral ceremonies for its late supreme leader, hundreds more in Venezuela have been confirmed dead after last week’s earthquakes, Egypt won its first-ever game in the World Cup’s knockout round, New York is preparing for Taylor Swift and Travis Kelce’s expected wedding, and London’s National Archives says it found a rare copy of the Declaration of Independence.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extra
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 2:37
American Masters
Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World
Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Preview: S40 E5 | 2:37
Watch 1:14
Great Performances
Lisette Oropesa performs “Qui la voce sua soave” in "I Puritani"
Elvira (Lisette Oropesa) performs “Qui la voce sua soave” in "I Puritani."
Clip: S53 E23 | 1:14
Watch 0:30
Independent Lens
True North: Canadian Myths and Black Power | Trailer
Global Black liberation movements converge in 1960s Montreal.
Preview: S27 E14 | 0:30
Watch 28:04
American Masters
Michael Sarnoski: What Robin Hood and Folklore Tell Us About Ourselves Today
Filmmaker Michael Sarnoski breaks down his revisionist version of the Robin Hood story.
Special: 28:04
Watch 57:46
PBS News Hour
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E137 | 57:46
Watch 8:21
PBS News Hour
Russia lures African soldiers to deadly front in Ukraine
Lured by Russia, African soldiers end up on deadly front lines of Ukraine war
Clip: S2026 E137 | 8:21
Watch 5:38
PBS News Hour
Record heat engulfs parts of the U.S. ahead of July 4th
The growing dangers of record heat waves like the one engulfing July 4th celebrations
Clip: S2026 E137 | 5:38
Watch 11:40
PBS News Hour
Parents push for safety a year after fatal Camp Mystic flood
One year since deadly flood at Camp Mystic, parents push for better safety standards
Clip: S2026 E137 | 11:40
Watch 3:51
PBS News Hour
George Washington’s belief in the power of differing views
Why George Washington believed in the strength of differing viewpoints
Clip: S2026 E137 | 3:51
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PBS News Hour
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E137 | 57:46
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PBS News Hour
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E136 | 57:46
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PBS News Hour
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E135 | 57:46
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PBS News Hour
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E134 | 57:46
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PBS News Hour
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E133 | 57:46
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PBS News Hour
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E132 | 56:46
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PBS News Hour
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E131 | 57:46
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PBS News Hour
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E130 | 57:46
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PBS News Hour
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E129 | 57:46
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PBS News Hour
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E128 | 57:46