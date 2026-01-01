Tamara Keith and Carrie Dann on calls for Platner to exit

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Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Elvira (Lisette Oropesa) performs “Qui la voce sua soave” in "I Puritani."
Soprano Lisette Oropesa and tenor Lawrence Brownlee star as Elvira and Arturo.
Colette Avital; Bill Weir; Rebecca Solnit; Anna Paulina Luna; Rep. Teresa Leger Fernández
Global Black liberation movements converge in 1960s Montreal.
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Trump administration takes major steps to roll back gun regulations
News Wrap: Funeral held for Iran's late Supreme Leader
Adam Met's Brief But Spectacular take on building fan-based movements
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