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PBS News Hour

Brief pause in Iran war ends with new attacks in Iraq, Egypt

Season 2026 Episode 155 | 5m 04s

The brief pause in the war with Iran appears to be over. President Trump used blunt language to threaten Iran with further strikes in response to new Iranian attacks on a U.S. base in Jordan. The war also appears to be spreading, with a new explosion reported in Egypt, and joint U.S.-Saudi strikes in Iraq. Nick Schifrin reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extra
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 2:04
POV
Trailer | Remake
Trailer for Remake by director Ross McElwee.
Preview: S39 E6 | 2:04
Watch 1:50
POV
Trailer | Arrest the Midwife
Trailer for Arrest the Midwife by director Elaine Epstein.
Preview: S39 E5 | 1:50
Watch 2:37
American Masters
Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World
Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Preview: S40 E5 | 2:37
Watch 1:19
American Masters
Steve Buscemi reads Mary Oliver's poem, "The Fish"
Listen to Steve Buscemi read Mary Oliver's poem "The Fish" in this excerpt from the film.
Clip: S40 E5 | 1:19
Watch 1:27
American Masters
How Mary Oliver met her life partner, Molly Malone Cook
Mary Oliver met her life partner, photographer Molly Malone Cook, at Steepletop.
Clip: S40 E5 | 1:27
Watch 2:01
American Masters
The political nature of Mary Oliver's poems
Mary Oliver sought to call attention to the destruction of the earth in her work.
Clip: S40 E5 | 2:01
Watch 2:33
American Masters
Mary Oliver had a troubled childhood
Mary Oliver often hinted at the turmoil within her family, but sought to move past it.
Clip: S40 E5 | 2:33
Watch 2:57
POV
Trailer | How to Build a Library
Trailer for How to Build a Library by directors Maia Lekow and Christopher King.
Preview: S39 E4 | 2:57
Watch 1:12
Great Performances
Onegin’s Arioso from "Eugene Onegin"
Iurii Samoilov sings an excerpt from the title character’s Act III arioso.
Clip: S53 E24 | 1:12
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