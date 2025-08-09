© 2025 New England Public Media

PBS News Hour

August 9, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 221 | 24m 09s

Saturday on PBS News Weekend, a new study highlights the growing health dangers of plastic pollution. As megafires become more common, an anthropologist gives a firsthand account of a historic season with the elite Los Padres Hotshots. History is made as a woman umpires a regular-season MLB game for the first time. Plus, scientists in South Africa make rhino horns radioactive to fight poaching.

Aired: 08/08/25 | Expires: 09/08/25
Watch 57:46
PBS News Hour
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E220 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E219 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E218 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E217 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E216 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E215 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
August 2, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E214 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
August 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E213 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 31, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E212 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E211 | 57:46