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PBS News Hour

September 7, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 183 | 57m 46s

September 7, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 09/06/26 | Expires: 10/07/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
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Season 7 Preview
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
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NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
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Discover filmmaker and playwright Luis Valdez, a founding figure of the Chicano Movement.
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A filmmaker explores racial justice in his hometown as he returns to his conservative father.
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Clip: S30 E17 | 2:03
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Appraisal: New England Schoolgirl Samplers & School Book
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Watch 1:45
Antiques Roadshow
Appraisal: German China-head Doll, ca. 1855
Appraisal: German China-head Doll, ca. 1855
Clip: S30 E17 | 1:45
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Clip: S30 E17 | 2:19
Watch 3:00
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Appraisal: 1961 - 1963 Kennedy Memorabilia
Clip: S30 E17 | 3:00
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