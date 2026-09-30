© 2026 New England Public Media

FCC public inspection files:
WGBYWFCRWNNZWNNUWNNZ-FMWNNI

For assistance accessing our public files, please contact hello@nepm.org or call 413-781-2801.
PBS, NPR and local perspective for western Mass.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Great Performances

Jimmy Webb: American Songwriter

Season 54 Episode 4

In this unique concert celebrating the music of the legendary three-time Grammy Award-winning songwriter, musician, and performer, Jimmy Webb takes center stage to perform his catalog, sharing intimate stories behind the songs and their journeys to iconic status including hits like "Wichita Lineman," “Highwayman,” "By the Time I Get to Phoenix," "Galveston” and “MacArthur Park.”

Aired: 10/29/26

Major series funding for GREAT PERFORMANCES is provided by The Joseph & Robert Cornell Memorial Foundation, the Anna-Maria and Stephen Kellen Arts Fund, the LuEsther T. Mertz Charitable Trust, Sue and Edgar Wachenheim III, Jody and John Arnhold, the Abra Prentice Foundation, The Starr Foundation, The Philip and Janice Levin Foundation, the Kate W. Cassidy Foundation, the Thea Petschek Iervolino Foundation, Seton J. Melvin, the Estate of Worthington Mayo-Smith, the Jack Lawrence Charitable Remainder Trust Worchell Lawrence, and Ellen and James S. Marcus.

Major corporate funding for GREAT PERFORMANCES is provided by Raymond James Financial.

Extra
Watch 1:58
All Creatures Great and Small
What's in the Vet Bag?
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Clip: 1:58
Watch 0:59
All Creatures Great and Small
Season 7 Preview
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
Preview: 0:59
Watch 2:10
American Masters
Wilder
Celebrate the legacy of Gene Wilder, the actor behind Willy Wonka and Young Frankenstein.
Preview: S40 E8 | 2:10
Watch 3:34
Great Performances
Jimmy Webb, Vince Gill, Lyle Lovett and Ashley Campbell perform "Highwayman"
Jimmy Webb, Vince Gill, Lyle Lovett and Ashley Campbell perform "Highwayman."
Clip: S54 E4 | 3:34
Watch 3:10
Great Performances
Sheléa performs "MacArthur Park"
Sheléa performs "MacArthur Park" in this retrospective concert for Jimmy Webb.
Clip: S54 E4 | 3:10
Watch 0:30
Independent Lens
Seeds | Trailer
Seeds is a visual exploration of Black farmers and the power of owning land across generations.
Preview: S28 E3 | 0:30
Watch 3:09
Great Performances
The War & Treaty Perform "Golden Ring"
The War & Treaty perform "Golden Ring" by Tammy Wynette and George Jones.
Clip: S54 E3 | 3:09
Watch 3:00
Great Performances
Debby Boone performs "'Til I Can Make It on My Own"
Debby Boone performs "'Til I Can Make It on My Own" by Tammy Wynette.
Clip: S54 E3 | 3:00
Watch 0:29
Great Performances
"Tammy Wynette: Forever Yours" Preview
From Nashville’s Ryman Auditorium, Great Performances pays tribute to Wynette’s musical legacy.
Preview: S54 E3 | 0:29
Watch 0:30
Nature
Preview of Tiger Island: Part One
In Nepal, a team of wildlife experts begin an expedition following two tiger families.
Preview: S45 E2 | 0:30
Latest Episodes
All
  • All
  • Great Performances Season 54
  • Great Performances Season 53
  • Great Performances Season 52
  • Great Performances Season 51
  • Great Performances Season 50
  • Great Performances Season 49
  • Great Performances Season 48
  • Great Performances Season 47
  • Great Performances Season 46
  • Great Performances Season 45
  • Great Performances Season 44
  • Great Performances Season 43
  • Great Performances Season 42
  • Great Performances Season 41
  • Great Performances Season 40
  • Great Performances Season 39
  • Great Performances Season 38
  • Great Performances Season 37
  • Great Performances Season 36
  • Great Performances Season 35
Great Performances
Tammy Wynette: Forever Yours
From Nashville’s Ryman Auditorium, Great Performances pays tribute to Wynette’s musical legacy.
Episode: S54 E3
Watch 3:56:37
Great Performances
Great Performances at the Met: Tristan und Isolde
Soprano Lise Davidsen stars as the Irish princess Isolde in Wagner’s meditation on love and death.
Episode: S54 E1 | 3:56:37
Watch 1:26:40
Great Performances
Vienna Philharmonic Summer Night Concert 2026
Enjoy the orchestra's annual concert conducted by Lorenzo Viotti featuring Bryn Terfel as soloist.
Episode: S53 E25 | 1:26:40
Watch 2:38:39
Great Performances
Great Performances at the Met: Eugene Onegin
Soprano Asmik Grigorian and baritone Iurii Samoilov star in this production.
Episode: S53 E24 | 2:38:39
Watch 2:55:45
Great Performances
Great Performances at the Met: I Puritani
Soprano Lisette Oropesa and tenor Lawrence Brownlee star as Elvira and Arturo.
Episode: S53 E23 | 2:55:45
Watch 2:22:03
Great Performances
Great Performances at the Met: Andrea Chénier
Giordano’s tragedy stars tenor Piotr Beczała.
Episode: S53 E22 | 2:22:03
Watch 1:23:15
Great Performances
An Evening with Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger performs at London’s Royal Albert Hall for the first time.
Episode: S53 E21 | 1:23:15
Watch 2:42:27
Great Performances
Great Performances at the Met: Arabella
Strauss’ romance brings the glamour of 19th-century Vienna
Episode: S53 E20 | 2:42:27
Watch 2:10:08
Great Performances
Irving Berlin’s Top Hat
Directed and choreographed by three-time Tony winner Kathleen Marshall.
Episode: S53 E19 | 2:10:08
Watch 2:14:15
Great Performances
Suffs
Recorded from Broadway, this musical tells the story of the American suffragist movement.
Episode: S53 E18 | 2:14:15