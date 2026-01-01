© 2026 New England Public Media

FCC public inspection files:
WGBYWFCRWNNZWNNUWNNZ-FMWNNI

For assistance accessing our public files, please contact hello@nepm.org or call 413-781-2801.
PBS, NPR and local perspective for western Mass.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Great Performances

"Great Performances at the Met: Tristan und Isolde" Preview

Season 54 Episode 1 | 30s

Soprano Lise Davidsen stars as the Irish princess Isolde in Wagner’s meditation on love and death with tenor Michael Spyres as the love-drunk Tristan. The production features new staging by director Yuval Sharon and is Music Director Yannick Nézet-Séguin’s first time leading this opera at the Met.

Major series funding for GREAT PERFORMANCES is provided by The Joseph & Robert Cornell Memorial Foundation, the Anna-Maria and Stephen Kellen Arts Fund, the LuEsther T. Mertz Charitable Trust, Sue and Edgar Wachenheim III, Jody and John Arnhold, the Abra Prentice Foundation, The Starr Foundation, The Philip and Janice Levin Foundation, the Kate W. Cassidy Foundation, the Thea Petschek Iervolino Foundation, Seton J. Melvin, the Estate of Worthington Mayo-Smith, the Jack Lawrence Charitable Remainder Trust Worchell Lawrence, and Ellen and James S. Marcus.

Major corporate funding for GREAT PERFORMANCES is provided by Raymond James Financial.

Extra
Watch 0:59
All Creatures Great and Small
Season 7 Preview
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
Preview: 0:59
Watch 1:58
All Creatures Great and Small
What's in the Vet Bag?
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Clip: 1:58
Watch 3:54
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 3:54
Watch 0:29
Nature
Preview of Sesame Street and the Great Elephant Adventure
Join Elmo and the Sesame Street gang on a once-in-a-lifetime African safari adventure.
Preview: S45 E1 | 0:29
Watch 2:10
American Masters
American Pachuco: The Legend of Luis Valdez
Discover filmmaker and playwright Luis Valdez, a founding figure of the Chicano Movement.
Preview: S40 E6 | 2:10
Watch 0:30
Independent Lens
My Omaha | Trailer
A filmmaker explores racial justice in his hometown as he returns to his conservative father.
Preview: S28 E2 | 0:30
Watch 2:19
Antiques Roadshow
Appraisal: WPA Puppets
Appraisal: WPA Puppets
Clip: S30 E17 | 2:19
Watch 2:03
Antiques Roadshow
Appraisal: English Pocket Globe, ca. 1800
Appraisal: English Pocket Globe, ca. 1800
Clip: S30 E17 | 2:03
Watch 1:04
Antiques Roadshow
Appraisal: New England Schoolgirl Samplers & School Book
Appraisal: New England Schoolgirl Samplers & School Book
Clip: S30 E17 | 1:04
Watch 1:45
Antiques Roadshow
Appraisal: German China-head Doll, ca. 1855
Appraisal: German China-head Doll, ca. 1855
Clip: S30 E17 | 1:45
Latest Episodes
All
  • All
  • Great Performances Season 54
  • Great Performances Season 53
  • Great Performances Season 52
  • Great Performances Season 51
  • Great Performances Season 50
  • Great Performances Season 49
  • Great Performances Season 48
  • Great Performances Season 47
  • Great Performances Season 46
  • Great Performances Season 45
  • Great Performances Season 44
  • Great Performances Season 43
  • Great Performances Season 42
  • Great Performances Season 41
  • Great Performances Season 40
  • Great Performances Season 39
  • Great Performances Season 38
  • Great Performances Season 37
  • Great Performances Season 36
  • Great Performances Season 35
Watch 3:56:37
Great Performances
Great Performances at the Met: Tristan und Isolde
Soprano Lise Davidsen stars as the Irish princess Isolde in Wagner’s meditation on love and death.
Episode: S54 E1 | 3:56:37
Watch 1:26:40
Great Performances
Vienna Philharmonic Summer Night Concert 2026
Enjoy the orchestra's annual concert conducted by Lorenzo Viotti featuring Bryn Terfel as soloist.
Episode: S53 E25 | 1:26:40
Watch 2:38:39
Great Performances
Great Performances at the Met: Eugene Onegin
Soprano Asmik Grigorian and baritone Iurii Samoilov star in this production.
Episode: S53 E24 | 2:38:39
Watch 2:55:45
Great Performances
Great Performances at the Met: I Puritani
Soprano Lisette Oropesa and tenor Lawrence Brownlee star as Elvira and Arturo.
Episode: S53 E23 | 2:55:45
Watch 2:22:03
Great Performances
Great Performances at the Met: Andrea Chénier
Giordano’s tragedy stars tenor Piotr Beczała.
Episode: S53 E22 | 2:22:03
Watch 1:23:15
Great Performances
An Evening with Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger performs at London’s Royal Albert Hall for the first time.
Episode: S53 E21 | 1:23:15
Watch 2:42:27
Great Performances
Great Performances at the Met: Arabella
Strauss’ romance brings the glamour of 19th-century Vienna
Episode: S53 E20 | 2:42:27
Watch 2:10:08
Great Performances
Irving Berlin’s Top Hat
Directed and choreographed by three-time Tony winner Kathleen Marshall.
Episode: S53 E19 | 2:10:08
Watch 2:14:15
Great Performances
Suffs
Recorded from Broadway, this musical tells the story of the American suffragist movement.
Episode: S53 E18 | 2:14:15
Watch 1:16:36
Great Performances
Josh Groban: An Intimate Evening at The Union Chapel
Josh Groban returns to PBS in a special, personal concert at Union Chapel.
Episode: S53 E17 | 1:16:36