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PBS News Hour

Brazil's high-stakes runoff could reshape its future

Season 2026 Episode 217 | 5m 56s

This weekend, voters in Brazil head to the polls in a high-stakes presidential runoff that could reshape that country's political future. Will Brazil join a rightward shift across parts of the Americas, or stick with its left-wing leadership? Voting is compulsory for most adults, and the race has deepened political divisions across the country. Stephanie Sy reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extra
Watch 1:58
All Creatures Great and Small
What's in the Vet Bag?
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Clip: 1:58
Watch 0:59
All Creatures Great and Small
Season 7 Preview
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
Preview: 0:59
Watch 2:10
American Masters
Wilder
Celebrate the legacy of Gene Wilder, the actor behind Willy Wonka and Young Frankenstein.
Preview: S40 E8 | 2:10
Watch 0:30
Nature
Preview of HumanLike: The Chimps of Fongoli
The chimpanzees in Fongoli have adapted humanlike behaviors to survive their environment.
Preview: S45 E4 | 0:30
Watch 3:08
Antiques Roadshow
Appraisal: 1934 U.S. All-Star Team Baseball Signatures
Appraisal: 1934 U.S. All-Star Team Baseball Signatures, in Sensational Finds.
Clip: S30 E23 | 3:08
Watch 3:48
Antiques Roadshow
Appraisal: "Mystery of the Maine" Posters & Banner
Appraisal: "Mystery of the Maine" Posters & Banner, from Sensational Finds.
Clip: S30 E23 | 3:48
Watch 2:07
Antiques Roadshow
Appraisal: Coro Duette Seahorse Brooch, ca. 1945
Appraisal: Coro Duette Seahorse Brooch, ca. 1945
Clip: S30 E23 | 2:07
Watch 2:50
Antiques Roadshow
Appraisal: 1914 Pastime Novelty Co. "Kaloma" Photo
Appraisal: 1914 Pastime Novelty Co. "Kaloma" Photo
Clip: S30 E23 | 2:50
Watch 3:48
Antiques Roadshow
Appraisal: 1929 Radclyffe Hall “The Well of Loneliness”
Appraisal: 1929 Radclyffe Hall “The Well of Loneliness” Victory Edition
Clip: S30 E23 | 3:48
Watch 2:40
Antiques Roadshow
Appraisal: Frederick William MacMonnies Bronze, ca. 1896
Appraisal: Frederick William MacMonnies Bronze ca. 1896 in Sensational Finds.
Clip: S30 E23 | 2:40
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